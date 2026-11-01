롯데가 실력이 없었던 게 아니라고? → 이동욱 감독의 남다른 접근법. 그렇다면 해법은 무엇인가

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 이동욱 신임 감독이 선수단을 향해 강한 신뢰를 나타냈다. 롯데는 9년 연속 가을야구에 실패했다. 이 감독은 '실력이 부족해서'가 아니라 '실력 발휘를 못 해서'라고 원인을 진단했다.

이 감독은 10월 31일 취임사에서 롯데가 당장 내년에도 5강에 진입할 수 있다고 긍정적으로 평가했다.

이유는 간단하다. 이 감독은 롯데가 충분히 5강권 실력을 갖춘 팀이라고 봤다. 갈 길이 멀지 않다는 뜻이다.

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이 감독은 "롯데의 실력이 100이라고 한다면 롯데는 100을 보여주지 못했다. 스스로 나가서 싸울 수 있는 전력이 100이 된다면 더 높이 갈 수 있다"고 말했다.

롯데 선수들이 가진 능력을 다 쏟아내지 못했다는 이야기다. 개개인이 자신의 역할과 강점을 자각하고 1인분만 온전히 해줘도 도약이 가능하다.

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희소식이다. 프로 레벨에서 단기간에 실력이 상승하기란 매우 어렵다. 3개월 남짓의 개인 훈련과 스프링캠프로 드라마틱한 성장을 바라면 욕심이다. 하지만 원래 가진 실력을 회복시키는 방법이라면 단기간에도 가능하다.

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롯데가 제 실력을 발휘하지 못한 이유는 여러가지로 추측할 수 있다.

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롯데는 지난 9년 동안 최고 순위가 7등이다. 너무 잘하고 싶은 마음이 앞서 욕심을 부렸을 지도 모른다. 실수를 하지 않으려고 신중한 플레이에 치중하다 보니 위축이 됐을 수도 있다. 20대 젊은 선수들이 주축이라 경험이 더 필요하기도 하다.

이 감독은 체계적인 준비와 눈높이를 맞춘 소통이 중요하다고 강조했다.

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상황에 따라 어떤 플레이를 펼쳐야 하는지 철저하게 인지시키고 미리 대비하도록 하면 소위 'BQ(야구지능, Baseball IQ)' 높은 판단을 내리게 된다. 또한 선수들이 어떤 마음으로 어떤 고민을 가지고 있는지 공감하고 인간적으로 접근해야 진정한 공감대가 형성된다.

사진제공=롯데자이언츠

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이 감독은 "저는 현역 시절 7년간 1군 2군을 오가며 화려하지 못한 선수 시절을 보냈다. 선수들에 대한 존중과 신뢰가 무엇보다 중요하다는 것을 느꼈다. 선수를 믿어주는 지도자 그리고 선수들의 마음을 훔치는 지도자가 되기 위해 20년 동안 노력해왔다"고 자신감을 내비쳤다.

결국에는 선수가 움직여야 한다.

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이 감독은 "힘든 훈련이라고 하더라도 왜 하는지에 대한 소통을 통해 선수가 납득하고 자기 주도적으로 훈련할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 카리스마가 아닌 꾸준함으로 코칭스태프와 선수단, 프런트가 하나의 목표를 향해 수평적이고 솔직하게 소통하는 단단한 문화를 구축하도록 하겠다"고 선언했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com