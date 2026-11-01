"수비 출전? 온몸이 쑤신다(웃음)"…43세 최형우 "그래도 KS까지 죽기 살기로 해야죠" [대구 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 최형우, 후라도, 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] "시즌 초반 목표가 한국시리즈 진출이었는데, 개인적으로는 '이 나이에 그게 진짜 될까' 싶었다(웃음)."

마운드 위의 에이스들이 연투에 지치고 불펜진의 어깨가 방전된 가을야구의 마지막 외나무다리 승부. 그 살얼음판 승부처를 가른 영웅은 단연 43세의 '살아있는 전설' 최형우(삼성 라이온즈)였다.

정규시즌 3할 타율을 때려내며 사자 군단의 중심을 든든히 지탱했던 최형우가 가을야구 최종 단두대 매치에서도 매서운 불방망이를 휘둘렀다. 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 그는 1회 천금 같은 결승 적시타를 포함해 3타수2안타1타점 맹타를 터뜨리며 팀의 6대1 완승을 견인했다.

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이번 플레이오프 5경기 통산 성적은 13타수 5안타, 타율 3할8푼5리. 단기전의 극심한 압박감 속에서도 찬스마다 배트 중심에 공을 정확히 맞히며 사자 군단의 공격 활로를 뚫어낸 타격 장인의 클래스. 팬들이 왜 이번 가을을 두고 "최형우 시리즈가 맞네"라며 환호하는지 실력과 숫자로 완벽히 증명해 낸 순간이었다.

경기 후 최형우는 10년 만의 한국시리즈 진출이라는 벅찬 성과 앞에서도 특유의 호탕하고 유쾌한 입담으로 취재진을 웃음바다로 만들었다.

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이날 5차전의 승부는 최형우의 방망이에서 갈렸다. 1회말 득점 찬스에서 타석에 들어선 최형우는 상대 선발 올러의 공을 날카롭게 결승 적시타로 연결하며 선취점을 뽑아냈다. 3회에도 선두타자로 나와 깨끗한 중전 안타를 터뜨리며 멀티히트를 완성했고 6회초 수비 때 김헌곤과 교체되며 자신의 임무를 100% 완수했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1,2루 최형우가 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 선두타자 안타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

시리즈 내내 맹타를 휘두르고도 아쉽게 시리즈 MVP를 놓친 것에 대해 욕심은 없었느냐고 묻자 최형우는 껄껄 웃었다.

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"솔직히 광주 4차전에서 이겼으면 내가 MVP를 받았을 것 같다는 생각은 살짝 들었다"라고 웃으며 "하지만 오늘은 MVP 같은 개인 타이틀은 머릿속에 전혀 없었고, 무조건 이겨서 한국시리즈에 가야 한다는 생각 하나밖에 없었다"라고 털어놨다.

이어 "구단과 선수단 모두가 목표했던 한국시리즈 진출이라는 한 관문을 통과해서 정말 기분 좋다. 여기까지 온 만큼 마지막 무대에서도 최선을 다해 가장 높은 곳에서 좋은 결과를 만들겠다"라고 힘주어 말했다.

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이번 시리즈에서 최형우가 보여준 존재감은 방망이에만 머물지 않았다.

'캡틴' 구자욱이 무릎 부상으로 수비 출전이 어려워지자, 43세의 최고령 베테랑 최형우는 1차전을 제외한 전 경기에서 좌익수 글러브를 끼고 그라운드를 누볐다. 2차전에서는 아리엘 후라도의 포스트시즌 첫 승을 지켜낸 펜스 직격 타구 2루 보살을 성공시켰고, 5차전 역시 안정적인 타구 판단으로 외야를 지켰다.

수비 출전에 대한 몸 상태를 묻자 최형우는 솔직하고 현실적인 '베테랑의 고백'으로 웃음을 자아냈다.

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최형우는 "처음 외야에 나갈 때는 큰 부담감이 없었는데, 5차전까지 치르다 보니 솔직히 지금은 온몸이 다 아프고 힘들다(웃음)"라며 "한국시리즈에 가면 외야 수비 출전에 대해 코칭스태프, 트레이닝 파트와 상의를 좀 진지하게 해봐야 할 것 같다"라고 고개를 내저었다.

'수비에 나가 뛰는 것이 타격감 유지에 도움이 되지 않느냐'는 질문에는 손사래를 쳤다. "아니요? 전혀요!(웃음) 젊었을 때는 수비를 나가야 몸이 풀리고 타격에도 도움이 된다고 생각했는데, 지금 나이에는 그냥 벤치에서 푹 쉬다가 타석에 들어가는 게 훨씬 더 도움이 됩니다"라며 유쾌하게 너스레를 떨었다.

산전수전을 다 겪으며 한국시리즈 우승 반지만 수차례 끼어본 대선배지만, 이번 한국시리즈 진출은 그에게도 남다른 감회로 다가온다.

최형우는 "시즌 초 팀의 목표가 한국시리즈였지만, 내 개인적으로는 '내 나이가 마흔셋인데 또 가을의 가장 높은 곳까지 갈 수 있을까' 하는 의구심도 솔직히 있었다"라며 "하지만 시즌을 치르면서 우리 어린 선수들이 눈부시게 성장하고 하나로 뭉치는 모습을 보면서 '아, 우리 팀 진짜 해낼 수 있겠구나'라는 확신이 들었다"라고 동료들에게 공을 돌렸다.

이어 "비록 페넌트레이스에서는 아쉽게 2등으로 마쳤지만, 벼랑 끝 5차전을 뚫고 결국 여기까지 올라왔다. 이제 물러설 곳도, 아낄 것도 없다. 수원에서 KT 위즈를 상대로 마지막까지 죽기 살기로 방망이를 휘둘러서 기필코 우승 트로피를 차지하겠다"라며 결연한 출사표를 던졌다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com