"피치컴 던져버려!"…페덱 각성시킨 강민호의 한마디→이래서 가을야구엔 베테랑이 필요하다

박재만 기자 pjm@sportschosun.com

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 고재완 기자] "피치컴 던져 버려."

크리스 페덱은 1차전에서 4⅔이닝 5실점, 그답지 않은 피칭을 했다. 게다가 정규시즌에서도 KIA 타이거즈전에서는 평균자책점(ERA) 5.25으로 꽤 높았다. 정규시즌 내내 KIA전 2패, 플레이오프 1차전 패전까지 더해 'KIA전 3패'의 깊은 수렁에 빠져 있던 페덱이 4차전 선발로 예정됐다. 부담이 될 수밖에 없다.

하지만 삼성에는 '41세 안방마님' 강민호가 있었다. 사자 군단이 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 플레이오프 5차전에서 KIA를 6대1로 꺾고 시리즈 전적 3승2패로 한국시리즈 진출을 확정 지었다.

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마운드 위의 스포트라이트는 2승을 수확한 아리엘 후라도와 뒷문을 잠근 원태인에게 쏠렸다. 하지만 그 빛나는 에이스들의 등 뒤에는 경기 내내 무거운 포수 장비를 짊어지고 마운드를 지휘한 강민호의 위대한 헌신이 있었다.

이번 플레이오프에서 강민호는 왜 큰 경기일수록, 가을야구의 살얼음판 승부일수록 '베테랑 포수'가 필요한지 온몸으로 증명해 보였다.

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페덱이 사흘만 쉬고 등판해야 했던 4차전, 1차전에서 홈런을 맞았던 헤럴드 카스트로를 비롯해 KIA의 핵타선은 공포 그 자체였다. 생각이 많아지면 실투가 나오는 법. 이때 강민호가 내린 특단의 조치는 '단순함'과 '신뢰'였다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 2회말 페덱이 한준수를 삼진으로 잡아내 이닝을 끝내며 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

페덱은 1일 "4차전때 (강)민호가 나에게 '피치컴을 던져버리라'고 하더라. '복잡하게 생각하지 마라. 나만 믿고 들어오라'며 사인을 손가락으로 직접 냈다. 그래서 믿고 따르면서 자신감이 생겼던 것 같다"고 말했다. 첨단 장비의 버튼을 누르고 수신음을 듣는 찰나의 지체마저 없애고, 투수의 시선을 오직 자신의 미트와 포수의 눈빛에만 고정시킨 것이다.

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투수에게 잡념을 버리게 한 강민호의 과감한 몸쪽 승부 리드는 페덱의 공격적인 본능을 일깨웠다.

1차전에서 페덱에게 비수를 꽂았던 카스트로는 5회 결정적인 순간 강민호의 리드에 따른 날카로운 커터에 헛스윙 삼진으로 돌아섰다. 페덱이 포효하며 5⅓이닝 1실점 역투를 완성할 수 있었던 숨은 1등 공신은 전적으로 강민호였다.

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외국인 에이스 후라도와의 케미스트리도 더욱 눈부셨다. 후라도는 2차전 6⅔이닝 2실점 108구 역투에 이어, 5차전에서도 7이닝 1실점 95구의 마스터피스를 완성하며 플레이오프 MVP에 올랐다. 그 뒤에는 후라도의 손끝 감각을 기가 막히게 포착한 강민호의 볼 배합이 있었다. 5차전에서 강민호는 후라도에게 포심 직구를 단 13개만 던지게 하고, 체인지업을 무려 36개나 요구하는 파격적인 배합을 가져갔다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 페덱이 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

특히 6회초 한준수를 상대로는 4개 연속 체인지업을 요구하며 헛스윙 삼진을 솎아내는 승부사 기질을 발휘했다.

2차전 7회를 마치고 마운드를 내려올 때, 그리고 5차전 7회를 마친 뒤 후라도와 강민호가 나눈 격한 포옹은 수많은 팬들을 뭉클하게 했다.

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경기 후 후라도는 "대화라기보다는 말로 표현할 수 없는 감정의 폭발이었다. 배터리 호흡이 정말 환상적이었고, 경기를 이기고 있는 상황에서 서로를 향한 고마움이 터져 나온 것"이라며 강민호를 향해 엄지를 치켜세웠다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 원태인, 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

사실 이번 시리즈에서 강민호의 몸 상태가 정상이 아니었다 하지만 강민호는 1차전부터 5차전까지 마스크를 단 한 번도 내려놓지 않았다. 최근 타석에서 이상 신호가 잡혔다. 본래 강민호는 호쾌한 레그킥으로 강한 타구를 만드는 타자지만 4차전에서는 다리를 전혀 들지 못하고 '노스텝'으로, 오직 팔의 힘만으로 배트를 휘둘렀다. 그답지 않게(?) 번트를 자주 시도했고 5차전 경기에 앞서서도 번트 연습에 열을 올렸다. 그럼에도 제임스 네일의 151㎞ 강속구를 상대로 배트 끝을 던져 2안타를 만들어냈다. 박 감독은 "몸이 불편한데도 무조건 나가겠다는 본인 의지가 너무 강하다. 송구는 문제가 없는데 타격할 때 몸이 좋지 않다. 그래도 안타 두 개를 치더라"라며 안타까움과 고마움을 동시에 털어놓았다. 그리고 강민호는 5차전에서도 묵묵히 9이닝 동안 홈플레이트를 지켜내며 6대1 완승의 마침표를 찍었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회 투구를 마치고 강민호와 기쁨을 나누는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com