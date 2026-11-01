"1년전에 포스팅하지 그랬어?" WBC 완전 망치고 ML 도전 미스터리

이토 히로미. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그 쇼케이스를 완전 망쳤는데, 결국 포스팅에 나섰다. 과연 원하는 결과를 얻을 수 있을까.

일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스 구단은 1일 투수 이토 히로미의 메이저리그 포스팅 소식을 공식 발표했다. 니혼햄은 "이토의 포스팅 시스템을 이용한 메이저리그 이적을 승인하고, 신청 절차를 개시하게 됐음을 알려드린다"고 밝혔다.

이토는 니혼햄을 대표하는 간판 투수다. 2024년과 2025년 2년 연속 14승을 거뒀고, 지난해에는 무려 196⅔이닝을 소화하는 등 핵심 선발 투수로 맹활약을 거뒀다.

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그러나 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본 국가대표로 출전한 그는 부진한 투구를 펼쳤다. 1라운드 1한국전에서 김혜성에게 동점 투런포를 허용하며 불안한 모습을 보였던 이토는 2라운드 베네수엘라전에서 스리런포를 얻어맞는 등 중요한 경기에서 와르르 무너지고 말았다. 일본이 준결승 진출에 실패하면서, '역적' 취급을 받기도 했다. 이토는 지난해부터 메이저리그 도전에 대한 이야기가 나왔고, WBC 대회가 그에게 최고의 쇼케이스 무대가 될 예정이었지만 대회 내내 좋은 컨디션을 보여주지 못했다.

이토는 소속팀 복귀 후 올해 정규 시즌 10승(10패)에는 성공했다. 다만 성적이 압도적이지는 않았기 때문에 메이저리그 도전을 미룰 것이라는 예측이 많았으나, 끝내 도전을 선택했다.

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현지 분위기는 아직 냉랭하다. 미국 'FOX스포츠'는 이번 오프시즌 투수 FA 랭킹에서 이토를 21위로 평가했다. 해당 매체는 "만약 이토가 1년 전에 포스팅을 했다면, 더 상위 랭킹에 오를 수 있었을 것"이라면서 올 시즌 그가 보여준 모습이 전혀 '플러스'가 되지 못했음을 꼬집었다.

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이어 "이토는 작년만큼 압도적인 투구를 보여주지 못했다. 신장 1m75로 체격적으로도 위압감이 없고, 구속이 압도적인 것도 아니다"라고 혹평을 했다.

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그러나 가능성이 없는 것은 아니라고 봤다. 'FOX스포츠'는 "그럼에도 불구하고 구종이 다양하고, 지금까지 성적이 괜찮으며 제구력도 좋은 편이다. 선발 로테이션 뎁스를 강화하고 싶은 팀에게는 매력적인 선택지가 될 수 있다"고 희망적인 요소도 분석했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com