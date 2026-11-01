'소신 발언' KIA 충격받고 돈 쓰나, 왜 3위 만족하면 안 되나…"솔직히, 전력 약하잖아요"

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 김도영이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "솔직히, 1위 2위 팀보다 전력이 약하잖아요. 솔직히."

KIA 타이거즈의 가을이 끝난 직후 베테랑 좌완 양현종이 한 말이다. 틀린 말은 아니다. KIA 프런트는 이번 FA 시장에서는 어떻게든 돈을 써서 전력을 보강할 궁리를 하긴 해야 한다.

KIA는 올 시즌을 앞두고 꼴찌 후보로 분류됐다. 핵심 전력이었던 최형우(삼성 라이온즈)와 박찬호(두산 베어스)를 FA 시장에서 놓쳤지만, 보강은 이뤄지지 않았다. 국내 선발도 김도현 윤영철 등이 부상으로 이탈한 가운데 양현종 외에는 안정적인 선수가 없었다. 양현종도 이제는 관리가 필요한 베테랑이라 이닝이터를 할 수 없는데, 6이닝 이상 버틸 선발이 없었다.

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KIA는 그래서 불펜 강화에 주력했다. 내부 FA였던 조상우와 이준영을 잔류시켰고, 외부에서는 FA와 2차드래프 등으로 김범수 이태양 홍건희 등을 데려왔다. 양으로 승부하는 전략이었는데, 조상우 홀로 풀타임 필승조로 버텼다. 투자 효과가 그리 크진 않았다.

대신 지난해 부상으로 마이너스였던 김도영 나성범 김선빈 등이 건강히 풀타임 시즌을 치르면서 부활했다. 외국인 타자 해럴드 카스트로의 반등, 신성 박재현의 발굴도 플러스 요소였다.

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마운드는 아시아쿼터를 시즌 도중 시라카와 케이쇼로 교체하지 않았더라면 5강은 어림도 없었다. 황동하 김태형 등이 분투했으나 끝내 양현종 외에 안정적인 국내 선발투수 확보는 하지 못했다. 부진하던 이의리가 불펜으로 이동해 보탬이 된 게 그나마 긍정적 요소였다. 부상에서 돌아온 전상현이 시즌 끝날 때쯤 마무리를 맡아준 것도 컸다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 이범호 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

KIA는 기적의 3위를 했고, 구단 역대 최초로 준플레이오프를 통과해 플레이오프까지 진출했다. 2위 삼성 라이온즈의 벽에 막혀 시리즈 업셋에는 실패했지만, 그래도 충분히 박수받을 만한 한 해를 보냈다.

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그러나 여기서 만족해선 안 된다. 양현종의 말처럼 KIA의 전력이 강해서 이룬 결과는 결코 아니기 때문. 없는 전력을 쥐어짜서 3위까지 왔다.

양현종은 "솔직히 우리가 1, 2위팀보다 전력이 약하다. 그런데 정말 어떻게든 이기려고 했다. 선수들이 한 경기 한 경기, 진짜 이가 없으면 잇몸으로라도 어떻게든 이기려고 했는데 여기까지 온 것 같다"고 했다.

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이범호 KIA 감독은 "올해 3위로 마무리했지만, 내년에 당연히 한국시리즈에 간다고 생각하면 오산이다. 당연히 밑에서부터 다시 개선해서 준비해야 한다. 많은 것을 느끼고 준비하는 시간을 가져야 내년에 다시 5강 밑으로 안 내려간다. 잘 챙겨서 선수들과 준비 잘하겠다. 내년에도 꼭 3강 이상 올라가는 팀을 만들겠다"고 했다.

다음 시즌 전력의 변수가 존재한다. 불펜 핵심 전력인 정해영이 오는 12월 입대하고, 중견수 김호령은 FA다. 포수 김태군도 KIA와 비FA 다년계약이 끝난다.

유출은 최소화하면서 전력을 보강할 방법을 찾아야 한다. KIA가 마음먹고 돈을 쓴다면 국내 선발 보강에 전력을 기울여야 할 듯. 삼성 원태인이 최대어인데, 이적이 어려워도 과감히 시도할 필요는 있다. 윤영철이 부상에서 돌아올 예정이고, 이의리도 내년에는 선발로 복귀할 가능성이 크다. 그래도 원태인 정도의 선발을 살 수 있다면 무조건 사야 한다.

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KIA는 김도영이 미국 메이저리그에 도전하기 전에 우승 승부수를 걸어야 한다. 이제 3년 남짓 남았다. 어쨌든 KT 위즈는 지난 시즌 뒤 김현수 최원준 한승택, 삼성은 최형우를 외부 FA로 공격적으로 영입해 1, 2위를 차지했다. KT를 보면 꼭 비싼 FA만 잡은 게 아니다. 알토란 같은 영입이 될 FA를 노리는 것도 고민해야 한다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 환호하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com