"주전 선수로는 부족" 노시환 깜짝 포스팅에 美는 냉정 평가…그들이 지적한 치명적 불안요소는

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 내야땅볼로 물러난 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 깜짝 포스팅을 선언한 노시환(한화 이글스)을 향한 미국 현지의 냉정한 평가가 나왔다.

미국 NBC스포츠는 1일(한국시각) 한화 발표를 인용해 노시환의 포스팅 도전 소식을 전했다. 매체는 올 시즌 127경기 타율 0.283, 29홈런, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS(출루율+장타율) 0.865를 기록한 노시환의 기록과 함께 "2023년에는 OPS 0.929를 기록하며 KBO리그 평균보다 0.200 이상 높은 수치를 남겼다"고 소개했다.

하지만 곧 냉정한 평가가 이어졌다. NBC스포츠는 "노시환은 최근 2년 동안에도 리그 평균보다 약 0.120 높은 OPS를 기록했지만 삼진 비율은 증가했다"고 짚었다. 또 "올해 노시환의 삼진 비율은 25.7%로, KBO리그 전체 평균인 19.5%를 웃도는 수치"라고 분석했다.

Advertisement

수비력에 대한 의문도 이어졌다. NBC스포츠는 "노시환이 3루 수비에서 특별히 뛰어나다는 평가를 받진 않고 있다"며 "장타력은 매력적이지만 수준급 메이저리그 주전 선수가 되기에는 부족할 수 있다"고 지적했다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

노시환은 지난 2월 한화와 11년 최대 307억원의 비FA 다년계약에 합의했다. KBO리그 역대 최장기간이자 최대 규모 계약이다. 하지만 올 시즌을 마친 뒤 포스팅을 통해 메이저리그에 도전할 수 있다는 특별 조항을 삽입했고, 이를 실행하는 쪽을 택했다. 현재까지 노시환에게 관심을 보이는 팀은 구체적으로 나타나지 않았다.

Advertisement

노시환을 향한 시선이 마냥 부정적인 것은 아니다. MLB트레이드루머스는 '올해 FA시장에서 3루수 자원이 빈약한 만큼, 노시환이 수비에서 평균 수준으로 평가 받는다면 가치는 올라갈 수 있을 것'이라고 전망했다. 뉴욕 메츠 소식을 주로 전하는 메츠머라이즈는 노시환이 4년 동안 116홈런을 치며 꾸준한 장타력을 보여준 것에 높은 평가를 내렸다.

Advertisement

관건은 계약이 속전속결로 이뤄질 수 있느냐다. 메이저리그 단체 협약이 오는 12월 2일 만료되는 가운데, 직장폐쇄가 유력시 되고 있다. 이전까지 계약을 완료하지 못하게 된다면 다른 메이저리그 선수들과 마찬가지로 거래 동결 조치 영향을 받게 돼 미국행은 사실상 무산된다. 당장 포스팅에 나선다고 해도 세부 조항 조율 및 메디털 테스트 등 계약 절차에 소요되는 시간이 빠듯한 게 사실이다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

Advertisement

도전을 택한 노시환을 향한 시선은 기대와 우려가 교차하고 있다. 과연 노시환이 포스팅에서 어떤 결과를 받아들지 관심이 쏠리고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com