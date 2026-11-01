2년 반짝한 선수가 200억 받고 갔다...307억 몸값 사나이, 미국 못 갈 이유 없겠는데

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 송성문도 대우 받고 간 걸 생각해보면, 노시환도 불가능한 미션은 아닌 것 같은데….

2026 시즌 한국시리즈를 목전에 두고, 많은 야구인들과 팬들을 깜짝 놀라게 한 일이 있었다. 바로 한화 이글스 노시환의 전격 메이저리그 진출 도전 선언.

KBO는 31일 메이저리그 사무국에 노시환 포스팅을 요청했다. 노시환은 1달간 메이저리그 팀들과 입단 협상을 벌일 수 있다.

Advertisement

갑작스러운 느낌을 주기는 한다. 왜냐하면 노시환은 이번 시즌을 앞두고 한화와 11년 총액 307억원의 충격적인, KBO리그 역사를 바꾼 비FA 다년 계약을 맺었다. 굳이 다른 계약을 찾을 이유가 없는 게 당연해 보이는 메가톤급 계약 기간과 액수. 계약 당시 메이저리그 도전 시에는 계약이 백지화 될 수 있다는 내용이 알려지기는 했지만, 누구도 그 내용엔 관심을 기울이지 않았다. 노시환 스스로도 미국 진출에 대한 의지를 거의 드러낸 적이 없었다.

또 올시즌 초반 극도로 부진하자 '설마 미국에 갈 수 있겠느냐'는 생각들을 했을 것이다. 그러니 갑작스러운 포스팅 소식은 그야말로 반전 선택과 다름없었다.

Advertisement

중요한 건 갈 수 있느냐다. 노시환도 주목 받자고 포스팅을 한 게 아니었을 것이다. 나름의 전략적 포석도 있다. 메이저리그는 직장 폐쇄 가능성이 높다. 샐러리캡 문제가 발생하기 전, 파업이 시작되기 전 11월에 승부를 보겠다는 의도다.

Advertisement

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

일단 위에서 언급했던 것처럼 시즌 초에는 2군까지 가는 등 힘든 시간을 보냈지만, 결국 자신의 할 건 다 한 시즌으로 만들었다. 타율 2할8푼3리 29홈런 96타점을 기록했다. 시즌 초 타율이 2할 초반대 머물렀던 걸 감안하면 타율을 엄청나게 끌어올렸다. 지난해 32홈런 101타점을 기록할 때도 타율은 2할6푼에 그쳤다. 또 지난해 32홈런은 144경기 전경기, 624타석을 소화했을 때 세웠고 올해는 127경기 571타석으로 29홈런을 만들었다. 타석당 순도는 더 높았다는 의미다. 개인 기록만 봤을 때는 결코 실패한 시즌이 아니다.

AFP 연합뉴스

Advertisement

최근 한국 야수들의 메이저리그 진출이 늘고 있다. 김혜성(LA 다저스) 송성문(샌디에이고 파드리스)이 연속 진입에 성공했다. 두 사람 모두 야구를 잘 하는 건 분명하나, 누가 봐도 '리그 톱' 그런 느낌을 주는 선수들은 아니었다. 거포 스타일이 아니라 그랬을 수 있는데, 어찌됐든 리그를 '씹어먹는' 선수가 아니어도 메이저리그에 갈 수 있는 시대가 됐다. 그냥 간 것도 아니다. 나름 대우들을 받고 갔다. 만년 유망주 세월만 보내다 정말 2년 반짝 활약을 한 송성문도 4년 1500만달러 조건에 꿈의 무대에 갔다. 한화로 약 200억원의 거액이다. 송성문도 키움 히어로즈와 맺은 6년 총액 120억원 보장 계약을 파기하고 미국행을 선택했다. 연평균 50억원과 20억원, 큰 차이였다. 물론, 돈이 전부는 아니었겠지만 말이다.

송성문 사례를 생각하면 노시환도 못 갈 이유가 없다. 내년 27세로 나이도 어리고, 일단 KBO리그에서 30홈런-100타점이 가능한 거포다. 여기에 코너 수비가 다 된다. 그리고 건강하다. 웬만하면 다치지 않고, 체력도 좋아 경기를 빠지는 일이 없다. 선수 가치로 놓고 보면 송성문보다 높으면 높았지, 더 낮게 평가될 요소는 많지 않다.

Advertisement

Mandatory Credit 연합뉴스

또 지난해 나란히 메이저리그에 진출한 일본인 3루수 무라카미와 오카모토가 시카고 화이트삭스와 토론토 블루제이스에서 각각 35홈런, 33홈런을 치는 대성공을 거뒀기에 아시아 출신 거포 내야수에 대한 시각도 호감일 확률이 높다.

과연 노시환이 307억원이라는 꿈의 금액을 뒤로 하고, 메이저리그 진출이나는 대반전 시나리오를 써내릴 수 있을까. 한화에 남는다면 연평균 30억원 정도를 받는다. 메이저리그 구단에 간다는 건, 연평균 그 금액 이상을 받을 확률이 높아진다는 것이다. 가느냐, 못 가느냐지 돈 때문에 복잡할 일은 없을 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com