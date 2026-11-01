"팬들께 미안합니다" KIA 캡틴의 마지막 인사, 광주에 이토록 돌아가기 싫었던 적 있었을까

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 대구 찾아 KIA 응원하는 야구팬들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "내가 집중해서 많이 살아 나갔다면, 분위기가 또 바뀌었을 수도 있었을 텐데. 선수들에게도 미안하고, 팬들께도 미안합니다."

KIA 타이거즈 주장 나성범은 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전에서 1대6으로 패하자 아쉬움을 감추지 못했다. 한국시리즈까지 단 1승만 필요했는데, 눈앞에서 좌절했으니 아쉬울 수밖에.

KIA 선수단은 5차전을 위해 대구 원정길에 오르면서 5일 치 짐을 쌌다. 수원에서 열리는 KT 위즈와 한국리시즈 1, 2차전을 치를 준비까지 해서 간 것.

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이범호 KIA 감독은 "선수들이 힘들다. 포스트시즌을 준비하기 전부터 KT전(지난 9월 29일 광주)부터 같은데, 30일 정도 3위를 하기 위해서 달렸다. 또 한국시리즈를 가기 위해 선수들이 정말 열심히 잘 달려왔다. 지금 상황에서는 선수들이 피로 누적보다는 투혼이라고 생각한다. 그만큼 최선을 다해서 달려왔다. 이기는 경기를 해서 수원에 있는 KIA 팬들에게도 야구를 선사할 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

하지만 지친 KIA 타자들의 방망이는 삼성 선발투수 아리엘 후라도의 공에 제대로 대응하지 못했다. 이미 정규시즌에 178이닝을 던진 KIA 선발투수 아담 올러도 정상적인 구위를 보여주지 못했고, 2이닝 4실점에 그치면서 일찍이 삼성에 승기를 뺏겼다. 구원 등판한 양현종이 애를 썼으나 역부족이었다. 천하의 김도영도 이날은 4타수 무안타에 그쳤다. 이미 힘을 다 쥐어 짜낸 뒤라 어쩔 수 없었다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 나성범이 타격을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 구원 등판한 KIA 양현종. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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KIA의 탈락이 확정되자마자 이범호 감독은 선수단 미팅을 소집했다. 이디 기대 이상의 성과를 내 선수들을 격려하기 위해서였다.

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나성범은 "우리가 주변에서 생각했던 것보다 잘하지 않았나. 감독님께서 정말 잘해줘서 고맙고, 이제 아픈 선수들은 치료 잘하고, 푹 쉴 사람들은 푹 쉬면서 내년을 잘 준비하자고 고생 많았다고 하셨다"고 밝혔다.

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이미 충분히 잘했다고 박수를 받았지만, 나성범은 주장으로서 타선에 더 불을 붙이지 못한 것을 자책했다.

나성범은 "더 야구를 하고 싶었는데, 오늘(1일)로 KIA의 야구가 끝나서 아쉽다. 내가 더 집중해서 많이 살아 나갔더라면 또 분위기가 바뀌었을 수 있다. 선수들에게도 미안하고, 팬분들에게도 미안하다. 오늘 경기를 잊지 않고 다시 계기로 삼아서 우리가 부족한 것을 알기에 겨울에 준비 잘해서 내년 시즌에는 더 오랫동안 끝까지 마지막까지 야구할 수 있도록 준비 잘하도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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정규시즌 3위 싸움부터 시작해 포스트시즌까지 KIA 선수들에게는 너무도 긴 한 달이었다. 물론 팬들은 너무도 행복한 한 달이었지만.

나성범은 "누구라고 할 것 없이 정말 맡은 바 맡은 자리에서 정말 열심히 해줬다. 투수면 투수, 야수면 야수, 누구라고 할 것 없이 정말 고생 많았다. 겨울에 푹 쉬고 체력 보충 잘하고 내년에는 자기들이 각자 부족했던 것들을 다시 보완해서 내년에는 정말 이런 상황이 또 온다면 조금 더 집중해서 꼭 이겨낼 수 있도록 다시 한번 준비 잘하겠다"고 했다.

KIA 선수단은 수원으로 가려던 짐을 다시 싸서 광주로 향했다. 이토록 광주에 돌아가기 싫었던 적이 있었나 싶다.

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나성범은 "플레이오프가 7전4선승제였으면 어땠을까 그런 아쉬움도 있다. 한번만 더 했더라면 분위기 타서 다시 이기지 않았을까 그런 생각도 든다"며 진한 아쉬움을 표현했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com