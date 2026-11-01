"입단 동기는 강백호, 트레이드 상대는 10승" 그런데 이제는 주인공이 될 시간

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[스포츠조선 나유리 기자]"저는 야구를 하면서 솔직히 '슈퍼스타'가 된 적이 한번도 없어요. 그래서 신경쓰지 않아요."

그동안 주인공이 아니었으면 뭐 어떤가. 김민의 시간은 천천히 그러나 선명하게 온다.

SSG 랜더스 우완 불펜 투수 김민은 3년 연속 20홀드 대기록을 달성했다. KT 위즈 소속이었던 2024시즌 21홀드로 불펜 투수로서의 가능성을 증명했고, SSG 이적 후 첫해인 지난해 22홀드, 그리고 올해 21홀드를 기록했다. KBO리그 역대 3년 연속 20홀드 이상을 달성한 사례(홀드 기록 시작 이후)는 김민이 김진성, 노경은에 이어 세번째다.

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지난해에도 21홀드를 기록하며 SSG 필승조로 자리 잡았지만, 하필 팀 동료들이 너무 막강했다. 노경은과 이로운이 동반 30홀드를 챙겼고, 조병현이 30세이브를 기록하는 등 '30 트리오'에 가려 김민이 빛을 보지 못했었다. 그러나 올해 SSG 불펜에서 가장 묵묵히 끝까지 제 역할을 해낸 투수는 김민이었다. SSG 구단에서도 '언성 히어로'라고 그를 부르는 이유다.

지난해 주목을 받지 못한 상황이 섭섭하지 않았냐는 질문에 김민은 "저는 야구를 할때부터 '슈퍼스타'가 된 적이 한번도 없다. 그래서 신경을 안쓴다. 야구를 엄청 잘했던 적도 없고, 입담이 좋아서 유명해진 적도 없다. 제가 KT 1차 지명이었는데, 입단 동기가 강백호라 항상 2인자였다. 선발하려고 했더니 소형준이 나타났고, 불펜하려고 했더니 박영현이 나타났다. 좀 해보려고 하다가 트레이드가 됐는데, 상대가 오원석이었다. 오원석이 10승을 하지 않았나"라며 허탈한 표정을 지었다.

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그러나 올해 김민이 없었다면 SSG 불펜은 더욱 막막할 뻔 했다. 최고의 시즌을 보냈던 노경은과 이로운이 부상과 부진으로 큰 부침을 겪는 사이, 김민은 자리를 지켰기에 후반기 반등도 가능했다.

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김민은 "3년동안 꾸준히 한 게 자랑스럽고, 20홀드가 불펜 투수에게는 성공의 기준인 것 같다"면서 "사실 저도 시즌 초반에는 상대가 분석을 하고 들어왔는데 (대처가 미흡했다). 반대로 가봐야겠다 생각해서 후반기에 좋아졌다. 후반기부터는 몸쪽을 많이 던지면서 슬라이더도 통했고, 그러면서 훨씬 좋아졌다. 내년에도 또 다르게 한번 도전해볼 생각"이라며 뿌듯한 표정을 지었다.

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SSG는 시련의 5~6월을 보내며 9위까지 팀 순위가 추락했다가, 후반기 극적 반등하며 최종 6위로 정규 시즌을 마쳤다. 마지막은 안도했지만, 그 과정은 고통스러웠다. 투수조장을 맡았던 김민 역시 누구보다 괴로운 시간을 보냈다.

김민은 "분위기가 누가 나가든 점수를 줄 것 같았다. 위기 상태가 오면 '막아야겠다'가 아니라 '오늘은 나구나' 이 생각이 들만큼 분위기가 좋지 않았다. 정말 쉽지 않았지만, 다행히 (김)민준이와 아빌라가 오면서 균형이 잡히면서 서로 시너지가 된 것 같더라"면서 "제가 으?X으?X 한다고 해도 되는 게 아니더라. 살면서 처음 해보는 주장 역할도 되게 힘들다는 생각이 들었다. 후배들에게도 계속 '후회하지 말자'는 말을 많이 했던 것 같다. 그래도 우리 어린 투수들이 많이 성장하는 시즌이 아니었나라며 좋게 생각하고 있다"며 올 시즌을 돌아봤다.

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그는 "올해 우리는 이미 실패를 했다. 두번, 세번 실패를 하면 실력이라고 생각한다. 하지만 두번은 없다는 생각으로 우리팀 투수들이 뼈저리게 느낀 시즌이다. 내년에는 절대 이런 실수를 반복하지 않으려고 한다. 나 역시도 열심히 운동을 하고 있다"며 의지를 드러냈다.

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이숭용 감독과 경헌호 투수코치의 1순위 잔소리 대상인 김민. 늘 체중 관리, 운동 횟수 등 많은 잔소리 폭탄을 견디고 있다. 올해도 시즌이 끝나자마자 코칭스태프와 비시즌 운동 계획부터 짰고, 현재까지 성실히 이행 중이다. 그만큼 가능성이 있고, 좋은 것을 타고났기 때문에 애정이 묻어나는 채찍질이다. 김민도 투덜투덜 하면서도 그런 애정을 알고 있다.

김민은 "감독님이 '내년에는 더 잘해야 한다'고 하셨다. 감독님의 재계약이 달려있지 않나. 제가 잘해서 팀도 우승을 하고, 제가 좋아하는 감독님, 코치님과 같이 더 야구를 하고 싶다. 그러기 위해서는 제 역할이 얼마나 중요한지 저도 알고 있기 때문에 야구공을 쉽게 놓지 않는다. 원래라면 한달정도 푹 쉴텐데, 실패를 맛 봐서 쉽게 못놓는다. 올해 우리 투수들이 이렇게 된 건 방심이라고 생각한다. 그런 방심을 안하려고 다시 처음부터 한다는 생각"이라며 마음 속 숨겨왔던 다부진 각오로 내년을 바라봤다.

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이제는 2인자가 아니다. 김민이 주인공이 될 시간이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com