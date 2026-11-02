"이 선수가 숨은 MVP" 규정이닝 채운 유일 불펜투수, 이 투수 아니었음 수원 못갔다[PO5 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루 이승민이 김호령을 좌익수 플라이로 잡아내며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]화려한 홈런포와 에이스의 역투 뒤에는 가장 힘든 순간, 마운드를 묵묵히 지켜낸 '진짜 영웅'이 있었다.

플레이오프 5경기에 모두 등판하는 투혼을 발휘하며 삼성 라이온즈를 한국시리즈로 이끈 좌완 불펜 에이스 이승민을 향해 박진만 감독이 아낌없는 찬사를 보냈다.

삼성은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 6대1로 승리하며 시리즈 전적 3승 2패로 한국시리즈 진출을 확정지었다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루 이승민이 김호령을 좌익수 플라이로 잡아내며 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

경기 후 박진만 감독은 단기전 승리의 최고 숨은 공신으로 주저 없이 이승민을 지목했다.

박 감독은 "이승민이 이번 시리즈의 숨은 MVP"라며 "5경기에 모두 나와 체력적으로 정말 힘들었을 것이다. 상대 상위 타선에 맞춰 이승민을 투입해 막아주는 구상을 했는데, 강력한 상대 상위 타선을 상대로 불을 끄는 것이 결코 쉬운 일이 아니다, 승민이가 맡은 역할을 완벽하게 소화해 준 덕분에 우리가 플레이오프를 통과하고 한국시리즈로 갈 수 있었다"고 고마움을 표했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 이승민이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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이승민이 이번 플레이오프 5경기 동안 남긴 기록은 그야말로 '투혼' 그 자체다.

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시리즈 1차전부터 최종 5차전까지 전 경기(5경기)에 등판해 5⅓이닝 동안 21명의 타자를 상대로 78구를 소화하는 동안 단 1실점(평균자책점 1.69). 위험천만한 타자들을 상대하면서 평균자책점은 후라도(1.32)에 이어 양 구단 통틀어 2위.

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양팀 통틀어 불펜 투수 중 유일하게 아번 시리즈 '규정 투구 이닝(5이닝)'을 채웠다.

위기관리 능력과 헌신이 돋보였다. 김도영 카스트로 나성범으로 이어지는 KIA의 무시무시한 중심 타선과 승부처 마다 상대하며 흐름을 끊어냈다. 피해가지 않는 과감한 배짱투가 빛을 발했다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1,3루 위기를 막아낸 삼성 이승민이 후라도의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

5차전 승부에서도 8회 마운드에 올라 김도영 카스트로 나성범을 삼자범퇴 처리하며 비로소 벤치에 시리즈 승리에 대한 확신을 심었다.

데일리 MVP 한번 받지 못할 만큼 빛날 수 없는 자리. 하지만 팀 승리를 위해 가장 중요하고도, 험한 길목을 이승민이 버티며 지키고 있었다.

KT위즈와의 한국시리즈 역시 최후의 보루는 이승민이다. 행여 지치지 않았을까 걱정될 따름이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com