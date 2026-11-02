구단 사상 최고 연봉 주고 잡았는데 트레이드 시킨다고? 'WS 눈물' TB의 진짜 속셈은

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[스포츠조선 박상경 기자] 구단 역사상 최고 연봉을 안겼다. 그런데 벌써 트레이드설이 흘러 나오고 있다.

MLB닷컴은 1일(한국시각) '탬파베이 레이스가 에이스 드류 라스무센의 2027시즌 구단 옵션을 행사했다고 발표했다. 탬파베이는 올 시즌을 끝으로 라스무센과 50만달러 바이아웃을 지급하고 결별하거나, 800만달러에 잔류시키는 선택지가 있었다. 라스무센은 올 시즌 30경기 172이닝 16승5패, 평균자책점 2.67, 174탈삼진, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.91을 기록하며 인센티브를 채워 2027년 옵션은 2000만달러까지 오른 상태였다. 탬파베이는 바이아웃 대신 옵션 실행을 택했다.

1998년 창단한 탬파베이가 한 선수에게 2000만달러를 투자한 것은 이번이 처음이다. 종전 기록은 2019시즌을 마친 뒤 찰리 모튼에게 1500만달러 옵션을 실행한 것이었다. 메이저리그 대표 스몰마켓팀으로 꼽히는 탬파베이 입장에선 라스무센에게 통큰 투자를 한 셈.

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라스무센은 올해 탬파베이의 에이스 노릇을 톡톡히 했다. 아메리칸리그 디비전시리즈 1차전에서 8이닝 1안타 10탈삼진 무실점 역투를 펼치며 팀의 월드시리즈행에 일조했다. 하지만 밀워키 브루어스와의 월드시리즈 5차전에 짧은 휴식을 감수하고 등판, 4이닝 1실점으로 버텼으나 패전 투수가 됐다. 탬파베이 역시 창단 첫 월드시리즈 우승을 다음 기회로 미뤘다. 시즌 종료 직후 라스무센은 눈물을 보이며 탬파베이에 남고 싶다는 뜻을 밝혔다. 일단 구단도 2000만달러라는 파격적인 결정을 내리며 화답했다.

하지만 반전 가능성이 남아 있다. MLB트레이드루머스는 이번 오프시즌 트레이드 후보 40명을 선정하면서 라스무센을 전체 2위에 올려놨다. 매체는 '탬파베이는 역대 한 번도 개막 시점 팀 연봉 총액 1억달러를 넘긴 적이 없다'며 '라스무센의 2000만달러를 포함하면 탬파베이의 2027년 연봉 지출 예상액은 이미 1억500만달러를 넘어선다. 여기에 라스무센은 2027시즌을 마치면 FA가 된다'고 지적했다. 이어 '라스무센이 이번 겨울 FA였다면 타릭 스쿠벌 다음가는 선발투수 자원으로 평가받았을 것'이라며 '탬파베이가 옵션을 행사하기는 했으나, 라스무센을 트레이드 시장에 내놓고 유망주와 젊은 전력을 대거 받아오는 선택지도 가능하다'고 전망했다.

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2000만달러가 헌신에 대한 화답일지, 더 큰 대가를 위한 밑그림일지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com