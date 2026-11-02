2년 전 눈물 훔친 23년 차 무관의 포수 "KIA에는 지고 싶지 않았다… 옆구리 터질 때까지" [PO]

아픈 몸으로 한국시리즈 진출을 이끈 강민호. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]2년 전 한국시리즈에서 KIA 타이거즈에 무릎을 꿇으며 눈물을 훔쳤던 23년 차 베테랑 포수.

부상에도 포기 없는 집념이 마침내 설욕전으로 완성됐다. 정상적인 타격이 불가능할 정도로 심각한 옆구리 부상이 그를 괴롭혔지만, 필승 의지가 그 통증보다 강했다.

삼성 라이온즈는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와의 플레이오프 5차전에서 6대1로 승리하며 시리즈 전적 3승 2패로 한국시리즈 진출을 확정지었다.

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경기 후 강민호의 표정에는 후련함과 함께 만감이 교차했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

2년 전 첫 한국시리즈 무대에서 KIA에 패해 눈물을 흘렸던 기억을 떠올린 강민호는 "그 상대를 이기고 한국시리즈에 다시 오른 것이 의미가 있다"며 "개인적인 생각이지만, 이번 한국시리즈에 가서 지는 한이 있더라도 KIA한테 만큼은 정말 지고 싶지 않았다. 꼭 복수를 하고 싶었다"고 말했다. 이어 "대부분의 언론과 전문가들이 우리가 질 거라고 예상했기 때문에 더욱 이기고 싶었다"고 말했다.

강민호는 이번 플레이오프 내내 정상 컨디션이 아니었다. 옆구리 부상 여파로 정상 타격이 불가능했던 상황. 레그킥을 자제하고 배트 중심만 툭툭 맞히는 '무심타법'으로 타석에 섰다.

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강민호는 "옆구리가 좋지 않아 풀스윙을 하기가 힘들다"며 "그래서 계속 타석에 들어설 때마다 '제발 앞에 주자가 좀 나가라'고 기도했다. 주자가 있으면 번트라도 댈 수 있으니까"라며 웃었다. 경기 전 번트 연습을 가장 열심히 하는 선수가 바로 강민호다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 원태인과 강민호가 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

삼성 박진만 감독도 베테랑의 몸 상태를 걱정하며 교체나 휴식을 권유했지만, 강민호의 고집을 꺾을 수는 없었다. 강민호는 "감독님이 자꾸 빠지라고 하셨는데, 제가 '옆구리가 터지는 한이 있더라도 경기장에서 만세 부르고 나올 때까지 끝까지 마스크를 쓰겠다'고 말씀 드렸다. 끝까지 해내고 싶었다"고 남다른 의지를 털어놓았다.

프로 통산 23년 차, 그 어떤 타이틀과 기록을 다 가졌지만 단 하나 '한국시리즈 우승 반지' 만큼은 남은 현역 생활의 최대 목표다.

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강민호에게 한국시리즈 의미를 묻는 질문에 그는 단 1초의 주저함도 없이 "꿈"이라고 답했다.

강민호는 "꿈을 향해 또 한 걸음 다가섰다. 2년 전의 아쉬움을 뒤로하고, 이번에는 꼭 그 꿈을 성공시킬 수 있도록 내 모든 것을 쏟아 붓겠다"며 결연한 의지가 담긴 출사표를 던졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com