우승 3번 이끈 명단장은 해고, 17년 무관 책임자는 유임, 팬들은 '폭발'…양키스는 대체 왜 이런 결정 내렸나

브라이언 캐시먼 양키스 단장. AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 17년 연속 월드시리즈 우승에 실패한 뉴욕 양키스의 프런트 개편에 뒷말이 무성하다.

미국 뉴욕포스트는 1일(한국시각) '양키스가 브라이언 세이빈과 오마르 미나야의 계약을 연장하지 않기로 했다'고 전했다. 이들은 2023년부터 브라이언 캐시먼 단장 특별 보좌역으로 일해왔다.

세이빈은 메이저리그에서 손꼽히는 성공적인 구단 운영 전문가다. 1985년 양키스에서 스카우트 업무를 시작한 그는 데릭 지터, 마리아노 리베라, 호르헤 포사다, 앤디 페티트 등 이른바 '코어 포'로 불린 선수들을 발굴하고 육성하는 데 기여했다. 이후 샌프란시스코 자이언츠로 옮겨 1997년부터 2014년까지 단장을 맡았다. 샌프란시스코는 세이빈이 구단 운영을 책임지는 동안 2010년과 2012년, 2014년 세 차례 월드시리즈 우승을 차지했다. 대형 스타에만 의존하지 않고 투수진과 선수단의 균형을 중시하는 전력 구성으로 성과를 냈다는 평가를 받았다. 마나야는 몬트리올 엑스포스와 뉴욕 메츠에서 단장을 역임했고, 메이저리그 사무국과 선수노조에서도 일했다. 폭넓은 인맥과 선수 평가 능력을 인정받아 왔다. 양키스에서는 후안 소토 트레이드와 맥스 프리드 영입 등 주요 전력 보강 과정에 관여한 것으로 알려졌다.

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AFP연합뉴스

1998년부터 양키스를 이끈 캐시먼 단장은 유임됐다. 그는 부임 초기인 1998년부터 2000년까지 양키스의 월드시리즈 3연패를 이끌었고, 2009년에도 월드시리즈 정상에 올랐다. 그러나 이후 17년 간 월드시리즈와 연을 맺지 못하고 있다. 2024년 월드시리즈에서 LA 다저스에 패했고, 지난해와 올해 모두 아메리칸리그 디비전시리즈 문턱을 넘지 못했다. 이럼에도 양키스의 할 스타인브레너 구단주는 캐시먼 단장에게 다시 기회를 주는 쪽을 택했다. 애런 분 감독 역시 내년까지 팀을 이끈다. 스타인브레너 구단주는 최근 인터뷰에서 포스트시즌에서 기대에 미치지 못한 선수들의 경기력을 주요 탈락 원인으로 지목했다.

양키스 팬들은 대놓고 불만을 드러내고 있다. 이들은 뉴욕포스트 댓글란에 '45년 동안 양키스를 응원했지만 캐시먼이 그만둘 때까지 공 한 개도 보지 않겠다', '캐시먼이 문제의 근원이라는 사실을 깨닫지 못하면 아무것도 바뀌지 않을 것', '세이빈, 마나야 모두 캐시먼의 후임감이었다', '정작 책임져야 할 사람은 남아 있는데 왜 고문들이 떠나는가'라고 날선 반응을 보이고 있다. 일각에선 세이빈과 마나야가 캐시먼과 갈등을 ?G어 팀을 나간 것 아니냐는 반응을 보이고 있다.

할 스타인브레너 양키스 구단주. AP연합뉴스

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양키스는 지난 17년 간 막대한 자금을 투자하고도 정상에 오르지 못했다. 그동안 캐시먼 단장의 선수단 운영 능력을 둘러싼 논쟁이 지속돼 왔다. 이런 가운데 이런 프런트 개편이 또 다른 논란을 만드는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com