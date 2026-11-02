5차전 대혈투, 삼성 우승 가망성 없다? 2018년 SK의 기적을 떠올려라

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 2018년 SK의 기적을 떠올려라!

2026 KBO리그가 마지막 한 무대만을 남겨놨다. 한국시리즈. 7전4선승제 마지막 꿈의 대결이 벌어진다. 여기서 살아남는 자가, 최후의 우승팀이 된다.

정규시즌 1위 KT 위즈와 2위 삼성 라이온즈의 대결이 됐다. 삼성은 1일 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 승리하며 시리즈 전적 3승2패로 어렵게 한국시리즈행 티켓을 거머쥐었다.

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그래서인지 KT의 우세를 점치는 목소리가 더 많을 것 같다. 일단 KT는 정규시즌 1위팀답게 탄탄한 전력을 갖췄다. 특히 야수진은 흠잡을 데 없다. 투수도 확실한 에이스가 없다 뿐이지, 외국인 투수 2명에 고영표와 소형준까지 4선발 진용이 완벽하다. 애매하다는 로건은 좌타자가 많은 삼성이라 이점이 있을 듯. 다른 팀들은 마무리가 없어 난리였는데, KT는 국가대표 마무리 박영현이 있다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 구자욱이 박진만 감독에게 사자 망또를 입혀주고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

여기에 이 팀이 1달 가까이 쉬웠으니 체력도 풀충전이다. 반대로 삼성이 불리하다고 하는 건, 삼성이 약해서가 아니라 KIA와 5차전까지 가는 혈전을 벌였기에 체력에서 분명 열세를 보일 거라 예상하기 때문이다. KIA도 LG 트윈스와의 준플레이오프를 3연승 셧아웃 시키고 충분한 휴식 후 올라왔지만, 플레이오프가 거듭될수록 체력이 떨어지는 게 눈에 보였다. 포스트시즌 한 경기를 치르는 데 소모되는 체력이 엄청난데, 더군다나 딱 하루 쉬고 바로 1차전을 해야한다고 하면 한국시리즈 3차전 정도부터는 삼성 야수들과 투수들의 체력이 떨어질 확률이 매우 높다.

12일 오후 서울 잠실야구장에서 KBO리그 한국시리즈(KS) 6차전 두산 베어스와 SK 와이번스의 경기가 열렸다. SK가 13회 연장 끝에 두산에 5대4로 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. SK 선수들이 우승트로피와 함께 환호하고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2018.11.12/

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하지만 그렇다고 지고 들어갈 수는 없다. 5차전까지 했다고, 우승하지 말라는 법도 없다. 2018년을 떠올리면 된다. 당시 SSG 랜더스 전신인 SK 와이번스는 플레이오프에서 키움 히어로즈의 전신 넥센을 만나 역사에 남을 명승부를 벌였다. 1차전부터 9회 SK 박정권의 끝내기 홈런으로 10대8 경기가 나오는 등 불을 붙였다. SK가 2연승을 거두며 쉽게 끝나는가 했는데, 넥센이 3차전과 4차전을 다 잡아버렸다. 5차전까지 간 건 기본이었고, 그 5차전은 10회 연장 승부 끝에 SK 김강민의 기적과 같은 동점 홈런과 이어진 한유섬의 극적 끝내기 홈런이 터지며 다시 나올 수 없는 드라마같은 승부를 연출했다.

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2018 KBO리그 한국시리즈 6차전 SK와이번즈와 두산베어스의 경기가 12일 서울잠실야구장에서 열렸다. SK 마무리 김광현과 선수들이 한국시리즈 우승을 확정짓고 환호하고 있다.잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2018.11.12/

SK 선수들은 얼마나 진이 빠졌을까. 하지만 당시 정규시즌 1위로 한국시리즈에서 기다리던 두산 베어스가 초유의 일격을 맞았다. 한국시리즈 1차전 믿었던 선발 린드블럼이 상대 선발 박종훈과의 대결에서 무너지며 이상 기류가 감지됐다. 상대 원투펀치를 만나 원정 2연전 1승1패로 대성공을 거둔 SK는 홈으로 돌아가 에이스 켈리를 앞세워 3차전을 잡으며 유리한 고지를 점했고, 5차전과 6차전을 연거푸 이기며 4승2패 우승을 완성했다.

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삼성도 비슷한 시나리오대로 선발을 돌릴 수밖에 없는 상황이다. 일단 1차전은 최원태다. 나갈 수 있는 투수가 없다. 2차전은 페덱이 4일 쉬고 나설 수 있는데, 앞선 경기도 3일 휴식 후 나갔기에 체력 문제가 있을 수 있다.

하지만 1, 2차전 중 한 경기만 잡으면 얘기가 달라진다. 홈 대구로 돌아가 이번 가을 '무적' 모드인 후라도를 3차전에 쓸 수 있다. SK도 위에서 언급했던 것처럼 켈리 투입 3차전 승리로 분위기를 가져왔었다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com