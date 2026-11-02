단기전인데 RISP 8할 실화? 이 가을 '득점권 악마'가 탄생했다 "공격적으로 집중하다보니…" [PO]

삼성의 한국시리즈 진출에 큰 힘이 된 박승규. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]가을야구 단기전 득점권 타율 8할. 삼성 라이온즈에 '득점권 악마'가 탄생했다. 2번 우익수 박승규가 주인공.

박승규는 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 최종 5차전에서 3타수2안타 2타점 활약으로 6대1 승리를 이끌었다. 리드오프 김지찬과 함께 5안타 5타점을 합작하며 극강의 테이블세터로 삼성 한국시리즈 진출을 견인했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 3루 박승규가 1타점 적시타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

플레이오프 5경기에서 보여준 박승규의 집중력은 놀라웠다.

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득점권 타율은 '경이적'이다. 득점권 5타수 4안타(타율 0.800)에 희생플라이 1개를 더해, 이번 시리즈 6번의 득점권 기회 중 무려 5번을 살려내는 괴력을 발휘했다.

최종전 후 박승규는 "득점권이 되면 저도 모르게 좀 더 집중하게 된다. 무조건 적극적으로 치려고 마음 먹었는데 좋은 공이 오면서 운 좋게 잘 맞아떨어졌다"고 소감을 전했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 1타점 적시타 날린 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

특히 투 스트라이크에 몰린 상황에서도 끈질기게 버티며 상대 투수의 투구수를 늘리는 집요함이 돋보인다.

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보이지 않는 팀 공헌도는 팀 내 으뜸이다. 박승규는 "투스트라이크 볼카운트가 돼도 스스로 지고 들어가면 안 된다고 생각한다. 공격적인 마인드로 타석에 들어간 것이 좋은 결과로 연결됐다"며 미소 지었다.

1,2번으로 환상의 호흡을 자랑하고 있는 '절친' 김지찬과의 케미도 빛났다. 박승규는 "지찬이와 평소 붙어있는 시간이 많은데 항상 '네가 나가면 내가 어떻게든 해결하겠다'고 말하고, 지찬이도 '무조건 나가겠다'고 답한다. 둘의 케미가 정말 잘 맞는다"고 찰떡 호흡을 자랑했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회 솔로홈런을 날린 삼성 최형우가 박승규, 김지찬의 축하를 받고 있다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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박승규에게 가장 기억에 남는 가을 야구 순간은 12년 전 삼성의 마지막 한국시리즈 우승 당시로 거슬러 올라간다.

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박승규는 "당시 최형우 형이 끝내기 안타를 쳤을 때가 가장 기억에 깊게 남는다. 그게 삼성의 마지막 우승이었다"며 "형우 형과 한 팀에서 가을 야구를 뛰는 것 자체가 영광이다. 형우 형의 기운을 잘 받아서 이번 한국시리즈에서 꼭 함께 우승하겠다"고 다짐했다.

체력적 부담에 대해서도 박승규는 손사래를 쳤다. 박승규는 "경기 직후엔 진이 빠지지만, 다음 날 팬분들을 만날 생각에 다시 그라운드에 서면 힘든 건 하나도 느끼지 못한다"며 수원에서 열릴 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에 대한 기대감을 보였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com