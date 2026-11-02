"모 아니면 도" 혹평 받은 '日 거포'는 35홈런 쳤다…"삼진 많다" 노시환도 ML 정착 가능성은 충분하다

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] 어쩌면 당연할 수 있는 혹평. 그러나 성공 사례는 충분하다.

노시환(26·한화 이글스)은 올 시즌을 마치고 메이저리그 도전을 공식화했다. KBO는 지난달 31일 한화 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다.

노시환은 2023년 '홈런왕(31홈런)'에 오른 KBO리그 대표 거포다. 홈런왕 이후에도 꾸준하게 20개 이상의 홈런을 치면서 장타력을 보여줬다. 올 시즌에는 127경기에 출전해 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS(장타율+출루율) 0.865를 기록했다.

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노시환의 메이저리그 도전은 예정된 수순이었다. 올 시즌을 앞두고 한화와 11년 총액 307억원 비FA 다년 계약을 했다. 계약의 시작일이 2027년이다. 2026년을 마치고 포스팅 자격을 얻는 것을 고려했다. 계약서에는 메이저리그 도전에 관한 내용도 있다.

노시환의 에이전시인 'UA COMPANY' 또한 '노시환 선수는 오랫동안 품어온 메이저리그 진출의 꿈을 향해 포스팅을 신청했다'라며 '메이저리그 무대에서 뛰는 것은 노시환 선수가 야구선수로서 오랫동안 간직해 온 목표다. 새로운 환경에서 배우고 경쟁하며 선수로서 한 단계 더 성장하고 싶다는 마음이 이번 결정의 바탕이 됐다'고 설명했다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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메이저리그 도전에 가장 걸림돌이 될 부분은 '정확성'이다. '메츠머라이즈'는 'KBO 최고 강타자'라고 소개하면서도 '높은 삼진율이 걱정된다. 지난 4시즌 동안 100개 이상의 삼진을 당했다. 특히 2026년에는 최다인 147개의 삼진을 기록했다'고 이야기했다.

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실제 메이저리그 스카우트의 평가도 비슷했다. "파워 자체는 미국 평균보다 높은 편"이라고 하면서도 "타격 정확성이 아쉽다"고 지적했다.

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올 시즌을 앞두고 일본 '강타자' 무라카미 무네타카를 향했던 평가와 유사하다. 무라카미는 2022년에는 56개의 홈런을 치면서 오 사다하루가 1964년에 세운 일본 단일시즌 최다 홈런(55개)을 넘어서 신기록을 세운 일본 대표 거포다. NPB에서 8시즌을 뛰면서 246홈런을 쏘아올렸다.

무라카미가 해외 진출을 선언하자 미국 매체들은 "삼진율이 높다"고 지적했다. 동시에 '모 아니면 도와 같이 홈런 아니면 삼진'이라는 말도 이어졌다.

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이런 박한 평가 속에 무라카미는 2년 총액 3400만달러(약 454억원)에 시카고 화이트삭스와 계약을 했다. 우려의 목소리가 높았지만, 무라카미는 35홈런을 때려냈다. 타율은 2할7리에 그쳤고, 삼진도 196개에 달했다. 그러나 충분히 메이저리그에서 생존 무기를 보여줬다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 타격을 하는 한화 노시환의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26

KBO를 NPB 보다 한 단계 낮은 리그로 평가하고 있지만, 노시환의 파워 자체는 충분히 메이저리그에서 통한다는 평가는 공통적으로 나오고 있다. 무라카미급의 성적까지는 아니지만, 충분히 투자할 만한 가치는 있다.

상황이 노시환에게 부정적이지만은 않다. 미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 'KBO리그는 일반적으로 NPB보다 한단계 낮은 수준으로 여겨진다"며 "노시환의 시장 입지는 그가 더 높은 수준의 투구에 맞설 수 있는 무기를 갖췄다고 구단들이 어떻게 판단하냐에 따라 달려있다. 하지만 한국에서의 성적이 워낙 좋았던만큼 이에 대한 기대치도 있다"고 짚었다.

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아울러 'MLB 구단들이 노시환이 핫코너에서 최소한의 괜찮은 글러브워크를 할 수 있다고 판단하면 3루수 옵션이 거의 없는 올해 FA 시장에서 그의 가치가 상승할 것'이라고 바라봤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com