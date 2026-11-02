우규민X강민호 둘중 한명은 소원성취! '무관' 딱지 뗄 기회, 생애 첫 우승의 영광 누구에게 [SC포커스]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 원태인, 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 야구 인생 첫 우승을 경험한 우규민이 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[스포츠조선 김영록 기자] 올해 월드시리즈는 창단 첫 우승을 두고 맞붙은 '무관' 대결이었다. 한국시리즈에서도 그들만의 '무관' 대결이 펼쳐진다.

삼성 라이온즈 강민호, 그리고 KT 위즈 우규민이 그들이다.

두 선수는 1985년생 동갑내기다. 공교롭게도 드래프트 라운드도 똑같다. 빠른 1월생인 우규민이 1년 빠른 2003년 2차 3라운드(전체 19번), 강민호는 2004년 2차 3라운드(전체 17번)에 각각 프로에 입문했다.

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그 오랜 시간 동안 이루지 못한 꿈이 있으니 '한국시리즈 우승'이다.

강민호는 2024년 생애 첫 한국시리즈 무대를 밟았지만, KIA 타이거즈에 패해 준우승에 그쳤다. 이번 한국시리즈야말로 당시 자신을 가로막았던 KIA를 꺾고 오른, 진짜 스스로의 간절함을 증명해야하는 무대다. 강민호는 지난 6월 방송 인터뷰를 통해 "처음부터 1위하거나 한국시리즈 우승하면 안된다. 2등부터 차근차근 단계를 밟으라"며 너스레 가득한 도발을 던진 바 있다.

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그런데 우규민의 간절함은 한수 위다. 우규민은 올시즌이 첫 한국시리즈 진출이고, 첫 정규시즌 우승이었다. 지난 10월 5일 롯데전 승리가 확정되기 전부터 이미 울고 있던 우규민이다. 경기 후 우승 세리머니를 하는 와중에도 즐겁게 웃는 동료들 사이에서 홀로 오열했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 1루에서 삼성 이재현의 2루타 때 힘차케 주루하는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 우규민이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

그는 "맨날 '기다려라', '올라간다'만 하다가 '기다릴게'하는 건 처움이다. 이렇게 설렐수가 없다. 프로 인생에서 처음으로 1등이란 걸 해봤다"며 벅찬 속내를 드러냈다. "20시즌을 넘기면서 이제 (우승은)이뤄질 수 없는 꿈이라는 생각도 했는데, 이렇게 현실이 됐다"며 절절한 마음을 호소했다. 최근 수원에서 만났을 때도 "내가 제일 간절하다"며 어필에 여념이 없었다.

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강민호는 롯데 자이언츠와 삼성이 전부다. 롯데에서의 오랜 마음고생을 삼성이 2020년대 들어 강팀으로 거듭나면서 보상받는 모양새.

반면 우규민의 경우 절묘하게 소속팀 이적과 엇갈리는 불운도 있었다. LG의 암흑기를 함께 겪었다. LG가 안정적인 가을야구 강팀으로 자리잡았을 때, 우규민은 이미 그 자리에 없었다. 우규민이 삼성에서 뛰는 동안 삼성의 가을야구 진출은 단 1번 뿐이었다. 그리고 우규민이 KT로 이적한 첫해가 바로 삼성이 한국시리즈에 진출한 2024년이다. 비슷한 처지였던 절친 박경수 코치는 2021년 KT에서 이미 우승을 차지했는데, 우승과 이렇게 지독하게 엇갈릴 수가 없었다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

이제 강민호와 우규민이 한국시리즈 무대에서 맞붙는다. 데뷔 23시즌, 24시즌만의 우승. 어느 한 선수는 반드시 이뤄낸다.

공교롭게도 양팀 사령탑은 왕조의 대명사들이다. 박진만 삼성 감독은 현대 유니콘스 4차례 우승의 주역이었고, 삼성으로 이적한 뒤에도 2번의 우승을 품에 안았다. 다만 아직 2017년부터 삼성에 몸담으면서 지도자로는 우승을 기록하지 못했다.

이강철 KT 감독은 해태 타이거즈 시절 5번의 우승을 견인했고, KIA 시절 코치로도 우승 한번, KT 지휘봉을 잡은 뒤 2021년 우승을 하나 더 추가한 바 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com