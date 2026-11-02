"한국 타자들 MLB 성공 사례 거의 없어" 노시환도 충격 실패?…"FA 시장 주전급 3루수 부족" 희망은 있다

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스의 3루수 노시환이 메이저리그에 성공적으로 안착할 수 있을까. 현지 매체도 그의 성공 여부에 대해 갈피를 못잡고 있는 모습이다.

'MLB 트레이드 루머'는 1일(한국시각) 'KBO리그는 일반적으로 일본프로야구(NPB)보다 한 단계 낮은 수준의 리그로 평가받는다'며 '이에 따라 특히 타자들이 한국에서 메이저리그에 성공적으로 진출한 사례는 상대적으로 많지 않다'고 보도했다.

현지에서도 노시환의 메이저리그행에 대한 우려를 드러내고 있는 것이다. 그도 그럴 것이 추신수를 제외하고는 아직까지 메이저리그에서 확실한 성공을 거둔 한국타자는 없다고 봐도 무방하다. 이정후와 김하성, 김혜성이 메이저리그 도전을 이어가고 있지만, 아직 갈 길이 멀다.

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29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

지난달 31일 KBO는 한화의 요청에 따라 노시환을 메이저리그 30개 구단에 포스팅해 줄 것을 메이저리그 사무국에 요청했다. 노시환은 메이저리그 구단의 선택을 받지 못하게 된다면 한화로 돌아가게 된다. 한화는 지난 2월 노시환과 11년 총액 307억원의 다년 계약을 맺었다. KBO리그 역대 최장기간, 최대 규모다. 메이저리그로 향하지 못한다고 해도 한국에서 '돈방석'에 앉을 수 있는 구조다.

매체는 '이미 상당한 수준의 안정성을 확보한 노시환은 메이저리그 구단들의 제안을 협상하는 과정에서 어느 정도 유리한 위치에 있다'며 '메이저리그 구단이 2300만달러(약 307억원)보다 적은 금액을 제시하더라도, 계약 기간을 더 짧게 설정하는 방식으로 협상을 진행할 가능성도 있다'고 주장했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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노시환의 타격 능력은 메이저리그에서도 준수한 평가를 받을 것으로 예상된다. 노시환은 2019년 KBO리그에 데뷔했으며, 데뷔 후 4시즌 동안 괄목한 성적을 거뒀다. 최근 4시즌에는 확실한 스타 선수로 도약했다. 2025시즌 노시환은 개인 통산 최다인 32개의 홈런을 기록하며 한화의 한국시리즈 진출을 이끌었다. 2026시즌에는 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 발탁됐다. 한화에서는 타율 0.283(505타수 143안타), 출루율 0.360, 장타율 0.505, 29홈런을 기록했다. 그는 최근 4시즌 동안 한화의 주전 3루수로 활약했다. WBC에서처럼 1루수도 볼 수 있는 자원이다. 메이저리그는 그의 준수한 타격과 수비 능력에 주목할 가능성이 있다.

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매체는 '메이저리그 구단들의 평가에서 노시환이 3루수로서 최소한 평균 수준에 가까운 수비 능력을 보여줄 수 있다고 판단된다면 그의 가치는 더욱 높아질 것'이라며 '현재 메이저리그 자유계약선수(FA) 시장에는 주전급 3루수 자원이 상당히 부족하기 때문'이라고 평가했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com