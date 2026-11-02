'공수 리더도 아닌데' 비?? 내년에도 560억 연봉 폭탄, 메츠가 추락하는 이유...홈팬들은 오히려 야유 보냈다

뉴욕 메츠 3루수 보 비??이 내년 4200만달러에 달하는 선수 옵션을 발동했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]돈을 쓰고도 성적을 내지 못하는데는 다 이유가 있다.

뉴욕 메츠에는 올해 사치세 기준 연봉 랭킹 '톱20' 가운데 3명이 포함됐다. 2위 후안 소토(5110만달러), 5위 보 비??(4200만달러), 14위 프란시스코 린도어(3410만달러) 3명의 합계 연봉이 메츠 페이롤의 35.4%를 차지했다.

사치세 기준 페이롤이 가장 높은 LA 다저스도 이 랭킹에 1위 카일 터커(5719만달러), 3위 오타니 쇼헤이(4608만달러), 18위 블레이크 스넬(3130만달러) 등 3명이 이름을 올렸다. 그러나 작년과 올해 성적만 놓고 보면 다저스이 압도적 우위다. 정규시즌 2년 합계 승률이 다저스가 0.596, 메츠가 0.485다. 다저스는 2025년 월드시리즈 우승, 2026년 NLCS 진출을 이뤘지만, 메츠는 2년 연속 포스트시즌에 오르지 못했다.

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돈을 얼마나 효율적으로 쓰느냐가 구단 운영 능력을 말해주는데, 그 부문에서 메츠는 최하위권이라고 보면 된다.

보 비??은 올해 OPS 0.702로 커리어 로 수준을 찍었다. AFP연합뉴스

그 예로 올초 FA 계약을 통해 데려온 3루수 보 비??을 살펴보자. 메츠는 3년 1억2600만달러에 비??을 영입했다. 그런데 토론토 블루제이스에서 유격수로 뛴 비??을 3루수로 포지션 변경을 했다. 유격수에는 간판 린도어가 버티고 있으니, 비??에게 메이저리그에서 한 번도 뛴 적이 없는 3루수를 보라고 한 것이다.

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체력 부담이 상대적으로 큰 유격수를 서른 넘어서까지 하기 어려운데다 원하는 만큼의 돈을 주겠다는데 비??이 마다할 리 없었다. 기존 3루수 브렛 베이티는 3루 백업을 포함해 내외야 유틸리티로 뛰었다.

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비??은 올 정규시즌서 160경기에 출전해 타율 0.260, OPS 0.702, 18홈런, 78타점, 76득점, bWAR 0.7, wRC+ 96을 올렸다. 형편없는 성적이다. OPS와 bWAR은 부상으로 시즌 절반을 뛰지 못한 2024년을 빼면 커리어 최저치다. 그렇다고 수비에서 공헌도가 높았던 것도 아니다. 수비득점공헌도(Fielding Run Value)가 전체 코너 내야수 147명 중 61위, 평균이상수비지수(OAA)는 1로 3루수 41명 중 17위였다.

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게다가 도루는 단 2개 밖에 성공하지 못했다. 2021년 25개, 2022년 13개의 도루를 했던 그는 이제 뛰지도 않는다. 물론 부상 우려 때문일 것이다. 그런데 이제 28세 시즌을 마친 점을 감안하면 수비와 주루에서 너무 몸을 사리는 것 아니냐는 얘기가 나올 만하다.

팀내에서는 소토와 린도어가 거의 리더 역할을 하기 때문에 책임감도 크게 느낄 지는 알 수 없다.

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보 비??은 3루수로도 수비력이 뛰어난 편이 아니다. AP연합뉴스

메츠와 3년 계약을 할 때 2027년과 2028년은 선수 옵션 조건이었다. 즉 본인이 계약을 해지하고 다시 시장에 나갈 수 있는 옵트아웃 조항을 붙였다. 그런데 올시즌 성적 가지고 더 좋은 계약을 찾아나설 수는 없는 노릇이다. 당연히 선수 옵션을 발동했다.

그는 내년 연봉이 올해와 같은 4200만달러(약 560억원)로 전체 5~6위권의 고연봉이다. 2028년 선수 옵션도 4200만달러다.

메츠가 이처럼 그에게 시장 가치 이상의 후한 대우를 한 건 팀의 프랜차이즈 스타였던 1루수 피트 알론소를 놓치고, FA 외야수 최대어 터커 쟁탈전에서도 패하면서 다급해졌기 때문이다.

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지난 3월 말 시티필드에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 홈 개막 3연전 동안 비??은 뉴욕 팬들의 응원을 받지 못했다. 오히려 야유가 쏟아졌다. 너무 많은 돈을 받는다는 이유일 터. 3연전서 14타수 1안타에 8삼진을 기록한 그는 이후 홈경기에서도 응원을 받지는 못했다.

그러나 첫 두 달 동안 OPS 0.583에 그쳤던 비??은 이후 4개월 동안 OPS를 0.772를 마크했다. 공수에서 적응을 어느 정도 마쳤다는 얘기다. 메츠 구단은 그래서 내년 시즌을 기대한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com