충격! 노시환, 307억 포기하고 ML 도전하는데…FA 30위 안에도 못 들었다, 왜 美는 외면하나

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 1회말 2사 3루 노시환이 양의지의 땅볼 타구를 뒤로 빠뜨리는 실책을 범해 실점하자 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 박상경 기자] 노시환(한화 이글스)에게 또 아쉬운 소식이 날아들었다.

MLB닷컴은 2일(한국시각) 올 겨울 주목할 만한 30인의 FA 명단을 공개했다. 메이저리그에서 FA자격을 따낸 선수 외에도 포스팅 시스템을 거쳐 메이저리그에 도전하는 선수들까지 망라했다. 이 명단에서 노시환의 이름은 찾아볼 수 없었다.

일본에서 포스팅을 신청한 선수들과는 대조적이다.

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올해 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거스에서 센트럴리그 타격 3관왕에 오른 사토 데루아키는 태릭 스쿠벌, 마이클 킹, 프레디 페랄타에 이어 4위에 올랐다. 앞선 세 명이 모두 투수라는 점을 고려하면, 야수 전체 1위다. MLB닷컴은 '사토는 지난해 센트럴리그 MVP에 올랐고, 올해는 트리플크라운(3관왕)을 차지했다'며 '또 한 번의 일본인 강타자가 메이저리그에 도전한다'고 전했다. 이어 '사토는 삼진이 많은 편이라 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)와 비교되나, 무라카미 역시 많은 삼진에도 훌륭한 루키 시즌을 보냈다'며 '장타력이 부족한 메이저리그 시장에서 사토의 잠재력은 많은 관심을 끌 것'이라고 설명했다.

스포츠조선DB

퍼시픽리그 세이부 라이온스에서 포스팅을 신청한 다이라 가이마도 22위에 이름을 올렸다. MLB닷컴은 '다이라는 선발과 불펜을 오가며 활약했으며, 올해는 146이닝 평균자책점 1.36, 1.000 미만의 WHIP(이닝당 출루 허용률)를 기록했다'며 '메이저리그 팀들이 다이라를 선발 자원으로 볼지, 불펜 요원으로 볼 지가 관건이나 그의 강력한 패스트볼은 좋은 계약을 따내는 데 도움이 될 것'이라고 전망했다. 반면 같은 퍼시픽리그 소속으로 포스팅 도전을 선언한 이토 히로미(니혼햄 파이터스)는 순위권에 들지 못했다.

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지난 2월 한화와 11년 최대 307억원 비FA 다년계약을 맺은 노시환은 최근 포스팅 도전을 선언했다. 올 시즌을 마치고 메이저리그에 도전할 수 있다는 특별 조항을 활용했다. 올해 메이저리그 FA시장에서 부족한 것으로 평가 받는 3루수로 통산 153홈런 586타점을 기록한 거포라는 점이 어필할 것으로 예상됐다.

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하지만 미국 현지의 평가는 냉정하다. 미국 NBC스포츠는 1일 노시환의 포스팅 소식을 전하면서 "최근 2년 동안 리그 평균보다 약 0.120 높은 OPS를 기록했지만 삼진 비율은 증가했다"고 짚었다. 또 "올해 노시환의 삼진 비율은 25.7%로, KBO리그 전체 평균인 19.5%를 웃도는 수치"라고 분석했다. 이어 "노시환이 3루 수비에서 특별히 뛰어나다는 평가를 받진 않고 있다"며 "장타력은 매력적이지만 수준급 메이저리그 주전 선수가 되기에는 부족할 수 있다"고 지적했다. MLB트레이드루머스도 가치 상승의 관건으로 수비력이 '최소 평균 수준'의 평가를 받아야 한다고 전제했다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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최근 NPB 출신 선수들이 잇단 성공을 거두면서 메이저리그의 시선도 달라졌다. 반면 KBO리그는 NPB에 비해 한 수 아래로 꼽힌다. 올 시즌 김혜성(LA 다저스), 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)이 빅리그 로스터에 합류했으나, 이렇다 할 모습을 보여주지 못한 것도 노시환에 대한 관심이 덜할 수밖에 없는 요인으로 꼽힐 만한 부분이다. 노시환은 이들과 달리 장타력을 갖춘 내야수라는 점에서 시장에 어필할 만한 부분은 분명히 존재한다. 이 장점이 과연 수비력에 대한 우려를 넘어 매력적으로 받아들여질 수 있을지가 향후 행보를 결정 지을 것으로 보인다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com