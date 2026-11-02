'FA 대어' 스쿠벌 특급 대반전! LAD 아닌 타이거스로 향할 가능성 등장…"4억달러까지는 아냐"→'친정팀 복귀' 논의

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 FA 시장 대어로 평가받는 타릭 스쿠벌(30)이 어떤 팀으로 향할지 관심이 집중된다. 대규모 계약이 예상되지만, 생각보다는 그 규모가 작을 수 있다는 전망도 있다.

'야드바커'는 2일(한국시각) '디트로이트 타이거스 팬들이 FA(자유계약선수) 시장에 더욱 관심을 가져야 할 만한 이유가 생겼다'며 '디트로이트 에이스였던 스쿠벌은 엄청난 규모의 계약을 따낼 것으로 예상되지만, 업계에서 나온 초기 전망에 따르면 최종 계약 규모가 현재 거론되고 있는 4억달러(약 5억3000만원)까지는 이르지 않을 수도 있다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

그렇다고 그가 저렴한 선수라는 뜻은 아니며, 그를 지난 시즌 LA 다저스로 떠나보낸 디트로이트가 그와 재계약할 수 있는 가능성이 조금이나마 생겼다는 이야기다. 디트로이트는 지난 2018년 드래프트에서 스쿠벌을 지명했고, 그를 2년 연속 아메리칸리그 사이영상 수상자로 성장시켰다. 하지만 결국 장기 계약 합의에는 이르지 못했다. 한때 선수 생활 전체를 디트로이트에서 보내기를 희망했던 스쿠벌이 이제 다시 FA 시장에 나왔다.

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ESPN의 올든 곤살레스 기자에 따르면 스쿠벌의 에이전트는 다저스의 야마모토 요시노부가 보장받은 3억2500만달러(약 4300억원)를 목표로 하고 있다고 한다. 반면 일부 구단 관계자들은 스쿠벌이 최대 4억달러까지 요구할 수 있다고 전망했다. 4억달러는 터무니 없는 금액이라는 분석이 우세하다. 스쿠벌의 나이가 적지 않고, 최근 받은 팔꿈치 수술도 계약 기간에 영향을 미칠 수 있다. 12년 계약은 어려울 수 있으며, 일부 구단은 심지어 10년 계약을 체결하는 것에도 우려를 나타내고 있는 것으로 전해졌다. 디트로이트로서는 4억 달러에 미치지 않는 계약이라 해도 여전히 엄청난 규모의 투자다. 하지만 스쿠벌을 다시 데려오는 것이 재정적으로 가능한지 논의할 수 있는 수준은 된다.

다저스와 뉴욕 메츠도 스쿠벌 영입 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다. 이 때문에 디트로이트와의 재결합 가능성은 높지 않은게 사실이며, 계약 금액이 조금 낮아진다고 해서 스쿠벌을 모든 구단이 영입할 수 있는 것도 아니다. 디트로이트는 친정팀이라는 장점 하나에 기대야 한다.

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매체는 '스쿠벌을 야구계 최고의 투수 중 한 명으로 성장시킨 것은 바로 디트로이트였다'며 '이제 디트로이트는 그를 다시 고향으로 데려올 가치가 있는 선수인지 결정할 기회를 맞이했다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com