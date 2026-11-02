'충격' FA 역사 바꿀, 괴물 좌완과 동급이라니...日 MVP 거포, 도대체 실력 어떻길래

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[스포츠조선 김용 기자] 스쿠벌과 동급이라니….

일본 야구팬들은 기쁠 것 같다. 메이저리그 비시즌 주목받는 스타에 사토 테루아키가 '괴물 투수' 타릭 스쿠벌과 나란히 소개됐기 때문이다.

미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 스토브리그 가장 주목해야 할 스토리 라인들을 소개했다. 메이저리그는 노사 협상 결렬로 직장 폐쇄가 유력하다. 때문에 그 시작 시점인 12월 전 큰 계약들이 성사될 가능성이 높다. 샐러리캡 등에 제한을 받지 않고 이적할 수 있는 마지막 기회가 될 수도 있기 때문이다.

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첫 번째 주인공은 단연 스쿠벌이다. 올시즌 디트로이트 타이거즈에서 LA 다저스로 이적해 우승 반지에 도전했지만 실패한 스쿠벌. 그가 첫 FA 자격을 얻는다. 이번 스토브리그에서 스쿠벌보다 대어는 없다. 이미 아메리칸리그 사이영상을 두 차례 수상했다. 팔꿈치 수술 후 복귀한 2023년 이후 103경기 50승20패 평균자책점 2.47이다. 현존 최강 좌완 선발이다. 이제 30세가 된다. 나이도 '깡패'다.

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역태 투수 최고 계약은 야마모토 노시노부가 다저스와 맺은 12년 3억2500만달러다. 연평균 최고 기록은 맥스 슈어저와 저스틴 벌렌더의 4333만달러. 스쿠벌은 이 두 기록을 동시 경신하는 것에 도전한다. 뉴욕 메츠, 다저스, 디트로이트, 토론토 블루제이스, 시카고 컵스 등이 스쿠벌을 노리는 팀들로 거론되고 있다.

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스쿠벌과 함께 언급된 선수가 바로 일본프로야구 스타 사토다. 사토는 2025 시즌 한신 타이거즈 소속으로 센트럴리그 MVP가 됐다. 타율 2할7푼7리 40홈런 102타점을 기록했다. 어머어마한 힘이 자랑인 선수다. 또 내년 28세라 발전 가능성이 아직 남아있다. 3루수와 우익수 모두 소화가능한데, 메이저리그에도 거포 3루수가 기근이라 주목을 받는다. 같은 느낌의 선수 무라카니 무네타카가 올시즌 시카고 화이트삭스에서 35홈런을 치며 대성공을 거뒀기에 사토의 주가도 덩달아 오르고 있다.

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사토는 일본프로야구에서도 3313경기를 뛰며 909개의 삼진을 당해 삼진 비율이 높다. 하지만 무라카미도 마찬가지였다. 메이저리그는 타율이 낮고 삼진을 많이 당해도 홈런만 많이 치면 대우 받는다. 무라카미의 올시즌 타율은 고작 2할7리였다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com