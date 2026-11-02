일본 거포가 FA 야수 랭킹 1위라니! ML 포스팅 공시, "삼진 많지만 무라카미를 보라"

사토 데루아키는 올시즌 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다. 사진출처=한신 타이거스 구단 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]또 한 명의 일본인 거포가 메이저리그 FA 시장에 발을 들여 놓았다.

메이저리그(MLB)는 2일(이하 한국시각) 일본프로야구(NPB) 한신 타이거스의 요청에 따라 내야수 사토 데루아키를 30개 구단에 포스팅 공식했다고 발표했다.

각 구단은 3일부터 12월 17일까지 45일 동안 자유롭게 사토와 입단 협상을 벌일 수 있다. 사토는 1999년 3월 생으로 25세 이상의 국제 FA이기 때문에 메이저리그 계약에는 아무런 제약이 없다. 계약 총액에 따라 해당 구단은 한신에 이적료(release fee)를 건네면 된다.

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그럴 일은 없겠지만, 혹시 계약에 실패하면 사토는 메이저리그 진출 작업을 내년 오프시즌까지 1년 연기해야 한다.

사토의 포스팅 공시가 월드시리즈 종료 후 4일 만에 속전속결로 이뤄진 이유는 메이저리그 락아웃(직장 폐쇄) 가능성 때문이다. 현 노사단체협약(CBA)은 12월 2일 만료된다. 그 이전 새 CBA가 합의되지 않을 경우 구단들은 락아웃에 돌입한다. 같은 이유로 5년 전인 2021년 12월부터 이듬해 3월 중순까지 99일 동안 락아웃이 발동된 바 있다.

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사토 뿐만 아니라 굵직한 FA들은 12월 2일 이전 계약을 완료하려고 할 것이고, 전력 강화가 급한 빅마켓 구단들 위주로 이들과의 협상이 진행될 것으로 예상된다.

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한신 타이거스 거포 사토 데루아키가 2일(한국시각) 메이저리그에 공식적으로 포스팅됐다. 지난 3월 WBC 개막을 앞두고 한국 대표팀을 상대로 타석에 선 사토. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

사토의 계약 규모는 1억달러를 훌쩍 넘길 것으로 관측되고 있다.

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메이저리그 단장 출신인 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 지난달 28일 이번 오프시즌 FA 랭킹을 발표하면서 사토를 투수 태릭 스쿠벌과 프레디 페랄타에 이어 3위에 올려놓았다.

보든은 '사토는 23년 전 마쓰이 히데키 이후 23년 만에 NPB MVP에 오른 뒤 메이저리그에 합류하는 첫 야수가 될 것'이라며 '그는 올해 타율 0.306, 39홈런, 40 2루타, 106타점을 올리며 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다'고 소개했다.

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트리플크라운을 달성한 사토는 2년 연속 센트럴리그 MVP가 유력하다. 지난해에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 83득점, OPS 0.924를 기록했다.

지난 3월 WBC 평가전에 출전한 일본 대표팀 사토 데루아키. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

보든은 그러면서 사토의 예상 계약 규모를 5년 1억8000만달러(약 2400억원)로 적었다. 연평균(AAV) 3600만달러에 달하는 파격적인 대우로 아시아 출신 메이저리그 입성 계약 최고액 기록도 갈아치울 수 있다. 야수 최고액인 2024년 샌프란시스코 이정후의 6년 1억1300만달러는 물론 2014년 뉴욕 양키스와 7년 1억5000만달러에 계약한 투수 다나카 마사히로도 넘어선다.

이같은 평가는 그가 올해 메이저리그에 데뷔해 성공적인 시즌을 보낸 시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카, 토론토 블루제이스 오카모토 가즈마와 비슷한 유형의 거포라는 점 때문이다. 올시즌 무라카미는 35홈런에 OPS 0.825, 오카모토는 33홈런에 OPS 0.762를 각각 마크했다.

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사토는 NPB에서 3루수를 보면서 작년에는 골든글러브를 받아 수비력도 인정받았다. 뿐만 아니라 사토는 NPB에서 외야수로 262경기에 출전한 경력도 갖고 있다. 어느 팀이든 포지션 때문에 영입을 주저할 가능성이 작다.

MLB.com도 2일 FA '톱30' 코너를 게재하며 사토를 스쿠벌, 마이클 킹, 페랄타에 이어 4위로 평가했다. 매체는 '이로써 또 한 명의 일본인 거포가 빅리그 진출을 노리게 됐다'며 '사토는 삼진을 많이 당하는 편이라 무라카미와 비교되지만, 무라카미 역시 헛스윙이 잦았음에도 성공적인 데뷔 시즌을 보냈다. 장타력을 갖춘 타자가 귀한 시장에서 사토는 많은 주목을 받을 것'이라고 내다봤다.

결국 사토는 이번 FA 시장에서 야수 랭킹 1위라고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com