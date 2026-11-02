"한국시리즈 무대에서 홈런 치는 상상 했는데…기회가 왔다" 4할1푼2리 → 3할3푼8리 → 다음은? 강철매직의 비밀무기 [인터뷰]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회말 1사 만루 류현인이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 타격하는 KT 류현인. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 2타점 적시타를 날린 KT 류현인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김영록 기자] '강철매직'의 비밀무기가 기지개를 켠다.

KT 위즈는 한국시리즈를 앞두고 가진 연습경기에서 류현인(26)의 타석수에 많은 신경을 썼다. 상대팀으로 보내 4이닝 연속 첫 타자로 출전시키는가 하면, 클러치 상황에선 KT 쪽으로 불러 출전시키기도 했다. KT 토종 에이스 고영표 상대로 안타를 때려내 수원 야구팬들의 환호를 받았다.

지난해 국군체육부대(상무)에서 '4할 타자(타율 4할1푼2리)'로 이름을 알렸던 류현인이다. 컨택이 좋고 부드러운 스윙을 지녀 물흐르듯 상대 투수의 공을 쳐낼 수 있는, 이강철 감독이 선호하는 스타일의 타자다.

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올시즌 238타석을 소화하며 타율 3할3푼8리(213타수 72안타). 날카로운 방망이는 퓨처스 시절 그대로다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 1사 1,3루 류현인이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

연습경기에서 많은 타석을 부여한 건 아직 류현인이 빠르게 감각을 끌어올리는 능력이 부족하다는 판단과 더불어 언제든 선발로 출전시킬 의지가 있다는 뜻이다. 올시즌 1루수로 42타석, 2루수로 90타석, 3루수로 88타석, 대타로 18타석을 소화했다. 내야 전포지션이 가능하다는 점은 대타 기용시에도 여유를 더한다.

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"상무에서 잘 쳤다고 해서 1군에서도 잘할 수 있을지 걱정이 많았다. 전반기에는 잘하려고 하다보니 더 안 되는 거 같았다. 작년하곤 느낌이 달라 헤매는 느낌이었다. 후반기 들어 조금 여유를 찾았다."

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류현인은 고영표를 상대한 경험에 대해서는 "공끝이 워낙 좋아서 방망이 내밀기가 쉽지 않고, 직구와 체인지업이 똑같은 폼, 궤적으로 날아온다. 체인지업! 하고 쳤는데 직구라 타이밍이 늦더라"라며 혀를 내둘렀다. 고영표 역시 "(류)현인이를 상대하는 건 재미있는 경험이었다. 색다른 피드백을 주고받을 수 있어 좋았다"며 웃었다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 류현인이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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작년 이맘때는 전역을 기다릴 뿐이었는데, 올해는 정규시즌 우승과 함께 생애 첫 한국시리즈에 도전한다. 상무에 가기전 2023년 한국시리즈 때는 엔트리에 들지 못했다. 류현인은 "긴장되고 설렌다. 감흥이 새롭다"며 미소지었다.

"한국시리즈에서 홈런 치는 상상도 해봤다. 홈런 치면 어떤 기분일까, 안타만 쳐도 기분이 좋겠는데 갑자기 홈런 치는 모습이 떠올랐다. 팀 승리에 도움이 되는 좋은 타점, 한점 막는 수비, 그런 장면에 내가 있으면 좋겠다."

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com