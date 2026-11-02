2년 간 1군 0경기→캠프 주장 맡았다…이보다 절실할 수 없다, "마지막이라 생각하겠다"

[스포츠조선 이종서 기자] "한 번 좋은 그림 만들어보겠습니다."
박상언(29·한화 이글스)은 이번 한화 이글스 마무리캠프 주장을 맡게 됐다.
2016년 신인드래프트 2차 8라운드(전체 79순위)로 한화에 입단한 박상언은 어느덧 11년 차 시즌을 보냈다.
뛰어난 도루 저지 능력에 타격 능력 또한 좋다는 평가를 받았던 그였다. 2023년 86경기에 나오는 등 기회를 받아, 결승타를 때리는 등 활약했다. 그러나 지난해와 올시즌에는 1군 경기에 나서지 못하면서 기회를 기다렸다.
그사이 한화의 포수 지형도가 바뀌었다. 그동안은 선배인 최재훈이 안방을 지켰다면 올 시즌에는 후배 허인서가 성장해 1군 포수로 자리를 잡았다.
냉정한 프로의 세계에서 후배의 성장은 좁아진 입지를 뜻하기도 한다. 박상언은 일단 올해 퓨처스리그에서는 73경기에 출전해 타율 2할9푼8리 30타점 OPS(장타율+출루율) 0.803을 기록하는 등 준수한 성적을 거두며 다음 시즌 가능성을 보여줬다.
한화는 올 시즌 류지현 감독을 새롭게 선임하는 등 새로운 출발에 나섰다. 박상언은 류지현 감독이 직접 이끄는 마무리캠프에서 훈련을 하고 있다. 류 감독 부임 이후 대전에서 훈련을 하다 지난 30일 일본 미야자키 마무리캠프로 자리를 옮겼다.
어느덧 서른의 나이. 박상언도 남다른 각오로 내년 시즌 준비에 들어갔다. 캠프 주장까지 맡게 되면서 책임감이 더욱 커졌다.
박상언은 구단 공식 유튜브 '이글스TV'와의 인터뷰에서 주장으로 선임된 배경에 대해 "더 열심히 하라는 뜻 같다. 마지막이라는 마인드로 오긴 했지만, 주장이 되면서 더 마지막이라는 생각으로 한 번 선수들과 열심히 좋은 그림을 만들겠다"고 각오를 밝혔다.
새로운 환경에서의 출발. 박상언은 "더 디테일하게 야구를 해야겠다는 생각이 들었다. (코칭스태프로부터) 주문도 그렇게 들어오고 있다. 재미있는 것 같다"고 이야기했다.
아울러 그는 "개인적인 것도 그렇고, 팀적인 것도 그렇고 내년에 1군에 보탬이 되기 위해서 열심히 하는 것이니 다치지 말고 재미있게 활기차게 좋은 추억을 만들었으면 좋겠다"고 각오를 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com