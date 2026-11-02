2년 간 1군 0경기→캠프 주장 맡았다…이보다 절실할 수 없다, "마지막이라 생각하겠다"

20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 수비를 펼치는 한화 포수 박상언. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.20/

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[스포츠조선 이종서 기자] "한 번 좋은 그림 만들어보겠습니다."

박상언(29·한화 이글스)은 이번 한화 이글스 마무리캠프 주장을 맡게 됐다.

2016년 신인드래프트 2차 8라운드(전체 79순위)로 한화에 입단한 박상언은 어느덧 11년 차 시즌을 보냈다.

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뛰어난 도루 저지 능력에 타격 능력 또한 좋다는 평가를 받았던 그였다. 2023년 86경기에 나오는 등 기회를 받아, 결승타를 때리는 등 활약했다. 그러나 지난해와 올시즌에는 1군 경기에 나서지 못하면서 기회를 기다렸다.

그사이 한화의 포수 지형도가 바뀌었다. 그동안은 선배인 최재훈이 안방을 지켰다면 올 시즌에는 후배 허인서가 성장해 1군 포수로 자리를 잡았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 박상언과 최재훈이 두산 선수단에 인사를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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냉정한 프로의 세계에서 후배의 성장은 좁아진 입지를 뜻하기도 한다. 박상언은 일단 올해 퓨처스리그에서는 73경기에 출전해 타율 2할9푼8리 30타점 OPS(장타율+출루율) 0.803을 기록하는 등 준수한 성적을 거두며 다음 시즌 가능성을 보여줬다.

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한화는 올 시즌 류지현 감독을 새롭게 선임하는 등 새로운 출발에 나섰다. 박상언은 류지현 감독이 직접 이끄는 마무리캠프에서 훈련을 하고 있다. 류 감독 부임 이후 대전에서 훈련을 하다 지난 30일 일본 미야자키 마무리캠프로 자리를 옮겼다.

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어느덧 서른의 나이. 박상언도 남다른 각오로 내년 시즌 준비에 들어갔다. 캠프 주장까지 맡게 되면서 책임감이 더욱 커졌다.

사진=이글스TV 캡처

박상언은 구단 공식 유튜브 '이글스TV'와의 인터뷰에서 주장으로 선임된 배경에 대해 "더 열심히 하라는 뜻 같다. 마지막이라는 마인드로 오긴 했지만, 주장이 되면서 더 마지막이라는 생각으로 한 번 선수들과 열심히 좋은 그림을 만들겠다"고 각오를 밝혔다.

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새로운 환경에서의 출발. 박상언은 "더 디테일하게 야구를 해야겠다는 생각이 들었다. (코칭스태프로부터) 주문도 그렇게 들어오고 있다. 재미있는 것 같다"고 이야기했다.

아울러 그는 "개인적인 것도 그렇고, 팀적인 것도 그렇고 내년에 1군에 보탬이 되기 위해서 열심히 하는 것이니 다치지 말고 재미있게 활기차게 좋은 추억을 만들었으면 좋겠다"고 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com