[공식발표] '헉' 두산 신예 에이스, 얼마나 아프길래 APBC 못 가나...김도영 6일 합류

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 최민석. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 헉, 얼마나 안 좋길래.

두산 베어스 최민석과 NC 다이노스 신영우가 APBC 엔트리에서 빠진다. 부상 때문이다.

KBO는 2일 최민석과 신영우가 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대회 불참을 확정했다고 알렸다.

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두 사람은 나란히 우측 팔꿈치 부상을 당한 것으로 전해졌다. 두산 관계자는 "다행히 큰 부상은 아니지만, 팔꿈치 염좌 증세다. 공을 던지기 힘든 상태"라고 밝혔다. 고졸 2년차 최민석은 올시즌 두산의 선발 한 축으로 자리잡으며 14승5패를 기록해 두산과 한국 야구를 이끌어갈 새로운 우완 에이스 자원으로 평가받았다. 이번 APBC를 통해 국제대회 경험까지 쌓으면 더 발전할 것으로 보였는데, 안타깝게도 부상에 발목이 잡혔다. 올시즌 갑자기 많은 이닝을 소화했고, 아이치-나고야 아시안게임까지 출전한 여파가 있는 것으로 보인다.

최민석은 두산의 마무리 캠프인 일본 미야자키에 있다. APBC에 출전하는 같은 팀 안재석, 김민석은 미야자키에 가지 않았는데 최민석의 경우 일찌감치 KBO에 진단서를 제출하고, 미야자키에서 회복에 초점을 맞춘 훈련을 진행하고 있다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 7회초 2사 1루 NC 신영우가 KIA 김도영의 타구를 호수비로 처리한 김주원의 수비에 환호하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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신영우의 경우 NC 관계자는 "신영우는 시즌 종료 후 정기 검진 과정에서 팔꿈치 부분 손상이 발견됐다. 주사 치료로 끝날 수 있는 문제였는데, 주사를 맞으면 1달 동안 투구가 불가능했다. 치료 결정 전 KBO와 소통을 해 최종 결론을 내렸다"고 설명했다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

한편, 플레이오프에서 탈락한 KIA 타이거즈 소속 선수 5명은 6일 대전에서 열리는 상무와의 연습경기에 맞춰 대표팀에 합류할 예정이다. KIA는 '슈퍼스타' 김도영을 포함해 박재현, 곽도규, 성영탁, 김태형이 대표팀 멤버로 발탁됐다.

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1일 소집된 대표팀은 8일까지 국내 훈련을 한 뒤, 9일 결전지인 일본 도쿄로 출국한다. 12일부터 호주, 일본, 대만과 차례로 붙은 후 결승 진출 시 15일 결승전을 치르게 된다. 훈련에 33명이 소집됐고, 최종 엔트리는 28인이 뽑히기에 최민석과 신영우의 대체 자원을 따로 불러야 하는 상황은 아니다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com