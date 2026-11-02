'슈퍼스타' KIA 김도영 초대박! '메이저리그 입성' 가능성 美 현지서 주목…'뉴욕 양키스 거론' 노시환이 스타트 끊는다

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회말 선두타자 2루타를 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그는 이번 시즌 KBO 리그에서 합류할 수 있는 선수는 노시환 한 명이라고 평가했다. 그러나 미국 현지에서는 몇 년 안에 김도영과 곽빈 등 스타플레이어들 역시 메이저리그 문을 두드릴 가능성이 크다고 봤다.

'MLB닷컴'은 2일(한국시각) '메이저리그에 진출할 가능성이 있는 KBO 선수들을 살펴본다'며 '올 시즌 KBO 리그에서 메이저리그로 향할 가능성이 있는 주요 선수는 노시환 한 명뿐일 수 있다'고 보도했다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 2회말 2사 만루 곽빈이 오스틴을 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

2027시즌만을 놓고 보면 맞는 이야기지만, 그 이후에는 달라질 수 있다. 그만큼 한국에서 여전히 메이저리그 도전을 꿈꾸는 스타들은 많다. 현지에서도 이 부분을 인정하고 있다.

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매체는 '하지만 김도영과 곽빈처럼 리그를 대표하는 스타 선수들은 향후 몇 년 안에 팀을 옮길 가능성이 있다'며 'KBO 구단들은 선수가 7시즌을 채운 이후에만 포스팅할 수 있다'고 전했다.

김도영은 KIA 타이거즈에서 5시즌을 뛰며 정규시즌 통산 타율 0.310(1714타수 532안타), 100홈런, 320타점을 기록한 KBO 리그 대표 타자다. 남은 기간을 채운 이후 메이저리그로 향할 유력 선수로 평가된다. 두산 베어스에서 7시즌을 보낸 곽빈은 리그 최고의 투수로 주목을 받고 있다. 통산 842⅔이닝 58승, ERA(평균자책점) 3.67을 마크했다. 시속 160㎞를 뿌리는 '파이어볼러'인 만큼 메이저리그에서도 통할 선수로 여겨진다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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이들에 앞서 메이저리그 문을 한 발 먼저 두드린 선수는 한화 이글스의 노시환이다. 지난달 31일 KBO는 메이저리그 사무국에 노시환을 메이저리그 30개 구단에 포스팅해 줄 것을 요청했다. 노시환은 지난 2월 한화와 11년 총액 307억원의 다년 계약을 맺었다. 그는 KBO 리그 역대 최장기간, 최대 규모의 계약을 포기하고 메이저리그 도전에 나선다. 3루수 노시환은 KBO리그에서 8시즌을 소화하면서 타율 0.267(3421타수 913안타), 153홈런, 586타점 등을 기록했다. 그의 영입에 나설 것으로 예상되는 메이저리그 구단으로는 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등이 거론된다. 다수의 구단이 언급된 만큼 그의 메이저리그 입성이 현실화할 가능성은 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com