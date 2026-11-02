직장폐쇄 우려? ERA 1.83 → PS 5G 비자책 마쓰이, 옵트아웃 실행 X…SD 잔류

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 직장폐쇄에 대한 우려 때문일까.

마쓰이 유키(샌디에이고 파드리스)가 옵트아웃을 포기했다. 샌디에이고는 2일(한국시각) 마쓰이가 옵트아웃 실행 없이 팀에 잔류한다고 발표했다. 2024년 샌디에이고와 5년 총액 2800만달러 계약을 맺었던 마쓰이는 올해 575만달러의 연봉을 받았다.

마쓰이는 올 시즌 54경기 64이닝을 던져 5승1패1세이브11홀드, 평균자책점 1.83, WHIP(이닝당 출루허용률) 1.14였다. 2024년 메이저리그 진출 후 3시즌 만에 커리어 하이 기록을 썼다. 시즌 초반에는 추격조였으나, 호투를 이어가면서 후반기부터는 필승조 역할을 맡았다. 특히 지난 포스트시즌 5경기 4⅔이닝을 던져 승패 없이 1홀드 비자책을 기록하며 철벽 불펜의 면모를 과시했다.

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마쓰이는 샌디에이고와 2년 1350만달러 계약이 남아 있다. 올 시즌 성적을 바탕으로 옵트아웃을 행사해 FA 시장에 나왔다면 불펜 보강을 원하는 팀 입장에서는 관심을 보일 만했다.

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이럼에도 옵트아웃 대신 잔류를 택한 것은 시장 상황을 고려한 것으로 보인다. 메이저리그 단체 협약이 오는 12월 2일 만료되는 가운데, 직장폐쇄 가능성이 점쳐지고 있다. 직장폐쇄시 FA시장도 멈추는 만큼, 시장 협상 속도 자체가 급박하게 돌아갈 가능성이 높다. 이럴 경우 각 팀이 1순위로 꼽는 빅네임에 시선이 쏠리고, 나머지 선수들에겐 상대적으로 박한 조건이 제시될 가능성이 높다. 불펜 자원인 마쓰이에겐 썩 좋은 상황이라 보기 어렵다.

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이번 옵트아웃 권리 포기가 잔여 계약기간까지 샌디에이고 잔류를 뜻하는 것도 아니다. 일본 베이스볼킹은 '마쓰이는 내년 시즌 종료 후에도 옵트아웃을 행사할 수 있다'고 전했다. 결국 변수가 있는 시장에 나서기 보다 안정을 택한 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com