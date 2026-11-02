268억 김하성 밀어낸 미친 수비력, AL-NL 모두 인정했다…두반, 통산 3번째 골글 수상

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[스포츠조선 박상경 기자] 마우리시오 두반이 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 차지했다.

MLB가 2일(한국시각) 발표한 아메리칸리그-내셔널리그 골드글러브 수상자 명단에서 두반은 내셔널리그 유틸리티 부문 수상자로 선정됐다. 두반은 아메리칸리그 소속 휴스턴 애스트로스 시절이던 2023년과 2025년에도 유틸리티 부문 골드글러브를 차지한 바 있다. 이번 수상으로 2년 연속이자, 양대리그 모두에서 골드글러브를 차지하게 됐다.

MLB닷컴은 '두반은 2022년 유틸리티 골드글러브가 신설된 이후 세 번의 수상을 경험하며 이 부문의 대표적인 선수로 빠르게 자리매김하고 있다'며 '두반 외에는 한 번 이상 수상한 선수가 없다'고 전했다.

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올 시즌 두반은 그야말로 종횡무진 했다. 김하성이 올 초 국내 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄 파열상을 하자, 그의 빈 자리를 메우기 위해 개막전부터 유격수 자리에 배치됐다. 이후 2루와 3루, 좌익수까지 내외야를 가리지 않고 출전했다. 김하성이 복귀한 뒤에도 주전 유격수 자리는 두반이 차지했을 정도로 팀내에서 큰 신임을 얻었다.

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미국 SB네이션은 메이저리그 공식 통계를 인용해 '두반의 올 시즌 OAA(평균 대비 아웃 기여도)는 상위 91%에 랭크됐고, 송구 능력 또한 우수했다. 어느 포지션이든 소화할 수 있는 능력은 매 경기 감탄을 자아냈다'고 설명했다.

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두반은 김하성과 마찬가지로 올 시즌을 마친 뒤 FA 자격을 얻었다. 1년 2000만달러(약 268억원) 계약을 맺었던 김하성이 시즌 타율 0.116이라는 최악의 성적을 낸 것과 달리, 연봉 610만달러를 받은 두반은 153경기 타율 0.276(572타수 158안타) 12홈런 73타점, 출루율 0.321, 장타율 0.399, OPS(출루율+장타율) 0.720의 커리어 하이 성적을 썼다. 미국 현지에서는 김하성을 일찌감치 방출 자원으로 분류한 반면, 두반을 무조건 잡아야 한다는 시선이었다.

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애틀랜타 소식을 전하는 ATL올데이는 앞서 두반이 FA시장에 나올 경우 최소 1600만달러의 가치를 보일 것으로 전망했다. 하지만 김하성을 한참 뛰어 넘는 활약을 보인데다, 이번 골드글러브 수상으로 가치는 더 오르게 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com