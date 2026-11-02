"학생 야구 인프라 확대"…한화기차지 초중고 야구대회 성료

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 아마추어 발전 노력이 이어지고 있다.

제 38회 한화기차지 초·중·고 야구대회가 지난 1일 중 · 고등부 결승전을 끝으로 막을 내렸다.

대전시야구소프트볼협회가 주최하고 한화이글스가 후원한 이번 대회에는 대전, 세종, 충남, 충북, 강원 야구소프트볼협회 소속 40개팀 (초등부 13팀, 중등부 17팀, 고등부 10팀)이 참가해 열전을 벌였다.

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한화기차지 야구대회는 아마추어 야구 발전과 연고 지역 야구 저변 확대를 위해 1986년 구단 창단과 함께 시작돼 올해로 38회를 맞았다. 이번 대회는 역대 최다 참가팀 기록 속에 대전 한밭야구장에서 토너먼트 방식으로 진행됐다.

충북 석교초와 대전 유천초가 결승에서 맞붙은 초등부에서는 석교초가 우승을 차지했다.

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초등부 최우수 감독상에는 석교초 이희준 감독, 최우수 코치상에는 석교초 문종섭 코치, 최우수 선수상에는 석교초 한찬희 선수가 선정됐다.

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중등부는 대전 한밭중이 천안북중을 물리치고 우승을 거뒀다.

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중등부 최우수 감독상은 한밭중 김종국 감독, 최우수 코치상은 한밭중 조정원 코치, 최우수 선수상은 한밭중 양태성 선수에게 각각 돌아갔다.

고등부는 천안 북일고와 충남 공주고가 결승에서 만나 북일고가 우승기를 들어올렸다.

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고등부 최우수 감독상은 북일고 임재철 감독, 최우수 코치상은 북일고 이재광 코치, 최우수 선수상은 북일고 조현태 선수가 수상했다.

이밖에도 각 부문 우수감독상, 우수코치상, 우수투수상, 수훈상, 미기상, 감투상, 타율상(타율 상위 3명) 등 다양한 개인상이 수여됐다.

한화는 이번 대회 전체 참가학교에 공인구를 후원하였으며, 우승팀과 준우승팀에게 부상으로 공인구를 추가 지급했다.

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한화는 "올해 고교 VS 대학 올스타전을 비롯해, 한화기차지 초중고 야구대회 등 학생야구 인프라 확대에 노력해 온 한화이글스는 앞으로도 다양한 방식의 아마추어 야구 발전에 지원을 해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com