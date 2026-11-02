장 15㎝ 잘라내고도 30홈런-30도루라니…난치병과 싸운 MLB 올스타의 인생 역전

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[스포츠조선 박상경 기자] 세 번째 월드시리즈 도전에서 또 고배를 마신 탬파베이 레이스. 그 일원 중 한 명인 세드릭 멀린스의 이야기는 특별하다.

일본 도쿄스포츠 미국 현지 통신원은 아오이케 나쓰코는 2일 멀린스의 이야기를 담은 칼럼을 게재했다. 멀린스는 올해 정규시즌 137경기 타율 0.205(439타수 90안타) 15홈런 48타점, 출루율 0.284, 장타율 0.344, OPS(출루율+장타율) 0.628을 기록했다. 지난 포스트시즌에서는 6경기에서 5타수 2안타 1홈런 1타점을 기록하며 탬파베이의 월드시리즈행에 힘을 보탰지만, 우승반지를 얻지 못했다.

멀린스는 희귀난치성 자가면역질환인 크론병을 앓고 있는 것으로도 잘 알려져 있다. 소장, 대장 등 소화관 점막에 만성 염증이 일어나는 이 병은 빈혈과 영양 부족, 극심한 체중 감소 증상이 동반되며 심하면 합병증으로 이어지기도 하는 무서운 병이다. 일반인도 직장 생활이나 학업을 이어가기 힘든 이 병은 프로 선수에겐 치명적이다.

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2018년 볼티모어 오리올스에서 빅리그에 데뷔한 멀린스에게 시련이 닥친 것은 데뷔 3년차였던 2020년이었다. 심한 복통과 소화기 증상을 겪었던 그는 크론병 진단을 받았고, 결국 그해 11월 장 10~15㎝를 절제하는 수술을 받았다. 수술 후 감염 증세로 체중이 9㎏이나 빠진 그가 돌아올지는 미지수였다.

그러나 멀린스는 이듬해 개막 시점에 맞춰 복귀했다. 정규시즌 159경기 타율 0.291(675타수 175안타) 30홈런 59타점 30도루, 출루율 0.360, 장타율 0.878, OPS 0.878의 커리어 하이 기록을 쓴 것 뿐만 아니라, 볼티모어 창단 첫 한 시즌 30-30을 달성한 선수가 됐다. 메이저리그 올스타 뿐만 아니라 아메리칸리그 실버슬러거까지 차지했다.

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멀린스의 크론병 진단은 뒤늦게 알려졌다. 대장암 판정을 받고 수술 및 항암 치료를 받은 동료 트레이 맨시니가 좀 더 조명을 받길 바란 배려였다. 멀린스의 투병 사실은 2022년이 돼서야 알려졌다.

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지난해 뉴욕 메츠를 거쳐 올해 탬파베이와 계약한 멀린스는 활발한 사회 공헌 활동을 펼치고 있다. 도루 한 개당 150달러를 야구 활동을 돕는 단체에 기부하고 있고, 안타 한 개당 50달러를 국제 비영리단체에 기부하고 있다. 크론병 환자, 가족을 지원하는 재단도 돕고 있다.

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멀린스는 "나는 가족과 비디오게임, 먹는 걸 좋아하는 그저 평범한 사람일 뿐"이라고 자신을 낮췄다. 역경을 이겨내고 강팀의 일원으로 야구 인생을 살아가고 있는 그의 이야기는 모두에게 큰 귀감이 될 만하다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com