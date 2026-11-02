진심과 욕망의 사이에서 '넘버 2' 에이스 어디로 갈까? "SD가 제2의 고향"이라고 해놓고

마이클 킹은 샌디에이고 파드리스와 맺은 3년 7500만달러 계약을 해지하고 FA 시장에 나왔다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이번 오프시즌 FA 랭킹 '넘버 투'의 평가를 받는 우완 선발투수 마이클 킹에 대한 관심이 높아지고 있다. 몸값이 천문학적 액수로 치솟는 '넘버 원' 태릭 스쿠벌의 대체재로 손색없다는 평가다.

원소속팀 LA 다저스의 오프시즌 제1의 과제는 스쿠벌을 붙잡는 일이다. 그는 지난 8월 초 트레이드를 통해 디트로이트 타이거스에서 이적해 왔기 때문에 퀄리파잉 오퍼(QO) 대상이 아니다. 즉 다저스는 스쿠벌이 다른 팀으로 이적해도 드래프트 지명권 보상을 받을 수 없다.

이 때문에 스쿠벌을 노리는 빅마켓 구단들의 영입전이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

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메이저리그 단장 출신의 칼럼니스트 짐 보든은 스쿠벌의 계약 규모를 3억5000만~5억달러로 예상했다. 역대 투수 최고액인 야마모토 요시노부의 3억2500만달러를 넘어설 것이 확실시된다. 투수 연평균(AAV) 최고 기록인 4억3333만달러 경신도 계약기간에 따라 가능해 보인다.

1996년 11월 생인 스쿠벌은 내년이 30세 시즌이다. AAV 4000만달러에 10년 계약을 하면 4억달러가 된다. 이를 감당할 수 있는 구단은 사실상 정해져 있다. 보든은 스쿠벌 쟁탈전에 뛰어들 구단으로 뉴욕 메츠, 다저스, 시카고 화이트삭스를 꼽았다.

마이클 킹. Imagn Images연합뉴스

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MLB.com도 2일(한국시각) FA 랭킹 '톱30'에서 스쿠벌을 1위에 올려놓으며 메츠, 다저스, 디트로이트, 토론토 블루제이스, 시카고 컵스를 후보지로 언급했다.

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다시 말해 스쿠벌을 놓치는 팀들 대부분이 킹을 노릴 것이라는 얘기다. 원소속팀 샌디에이고 파드리스가 킹과의 재계약에 온힘을 기울이겠지만, 재정 상태가 여유롭지 않아 홈타운 디스카운트(연고지 할인)를 감안해도 경쟁력을 떨어진다는 평가다.

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다만 킹은 샌디에이고에 대해 만족감을 나타낸 바 있다. 지난달 디비전시리즈 탈락 후 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "우리는 이곳에서 가정을 꾸렸고, 삶의 기반을 다졌다"며 "샌디에이고는 내게 정말 멋진 곳이다. 원래 살던 곳과는 미국 대륙 반대편 끝이지만, 이제는 서부 해안에 제2의 집이 생긴 기분이라 정말 좋다. 앞으로도 계속 이곳에서 함께할 수 있기를 바란다"고 했다.

그러면서도 1년 전 맺은 3년 7500만달러 계약을 해지했다. 킹은 2027년 2800만달러, 2028년 3000만달러에 각각 선수 옵션을 걸었는데, 바이아웃 500만달러를 받고 이번에 옵트아웃을 발동한 것이다.

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FA 선발투수 마이클 킹. AFP연합뉴스

킹은 MLB.com의 FA 랭킹 톱30에서 2위에 이름을 올렸다.

매체는 '어깨와 무릎 부상으로 2025시즌 절반을 결장했던 킹은 올해 32번의 선발등판서 평균자책점 3.21을 기록하며 강력한 시즌을 보내 옵트아웃을 선택했다'며 '이는 시장에서 더 장기적인 계약을 따내기 위한 결정으로 그는 풀타임 선발로 나서기 시작한 2024년 이후 78경기(선발 77경기)에서 평균자책점 3.15를 마크했다'고 전했다.

보든은 킹의 예상 계약규모를 4년 1억1800만달러를 제시했다. AAV는 2950만달러로 에이스급에 해당한다.

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보든은 '샌디에이고는 그와의 재계약이 절실하다'면서 '몸값 규모는 타일러 글래스나우(5년 1억3660만달러), 로비 레이(5년 1억1500만달러), 소니 그레이(3년 7500만달러) 등과 비교할 수 있으며, 가장 어울리는 팀은 샌디에이고와 함께 뉴욕 메츠'라고 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com