다저스 또 日 투수 수집한다고?…"내 꿈은 사이영상" 포부→"꿈 이뤄줄 완벽한 팀" 구애

다이라 가이마. 세이브 라이온스 SNS

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[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스가 또 한 명의 일본인 투수를 영입할까.

미국 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 1일(이하 한국시각) '일본 NPB 세이부 라이온스가 우완 투수 다이라 가이마(26)의 포스팅을 공식화하면서 그의 메이저리그(MLB) 진출의 문이 활짝 열렸다'고 밝혔다.

'다저스 네이션'은 '다이라는 일본프로야구를 대표하는 위력적인 투수 중 한 명이다. 지난 시즌 환상적인 한 해를 보냈다. 불펜에서 선발로 보직을 다시 전환한 그는 23경기에 등판해 146이닝을 소화하며 평균자책점 1.36, 141탈삼진을 기록했다. 선발 전환 직전 시즌에는 54경기에 나서 31세이브를 수확한 바 있다. NPB 통산 351경기에 출전해 평균자책점 1.85, 676탈삼진이라는 압도적인 성적을 남긴 다이라는 빅리그 진출을 앞두고 원대한 포부를 숨기지 않았다'고 소개했다.

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다이라는 일본 교도통신과의 인터뷰에서 "투수로서 내 목표는 사이영상을 받는 것"이라며 "월드시리즈 무대에서도 공을 던지고 싶다"고 밝혔다.

사진제공=세이부 라이온스 SNS

'다저스 네이션'은 다이라의 적합한 행선지 중 하나로 다저스를 꼽았다. 매체는 '다저스 마운드에는 이미 빅리그 최정상급 투수들이 즐비하다. 더욱이 앞서 야마모토 요시노부와 사사키 로키의 성공적인 연착륙을 이끌며 아시아 출신 선수들의 적응을 돕는 데 탁월한 노하우를 입증했다. 또한 다저스는 매년 월드시리즈 우승 1순위로 꼽히는 컨텐더 팀이다. 다이라의 열망을 실현해 줄 완벽한 시작점'이라고 했다.

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이어 '다이라는 빅리그 명문 구단에 입성할 만한 충분한 기량을 갖췄다. 다저스 역시 일본 시장을 공략하는 데 결코 주저함이 없는 구단'이라고 설명했다.

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앤드류 프리드먼 다저스 야구부문 사장도 일본 선수를 향한 남다른 애정을 보였다. 프리드먼 사장은 "우리는 확실히 NPB의 열렬한 팬이며, 그 리그의 재능 있는 선수들을 매우 존중한다"라며 "우리는 (일본을) 면밀히 주시하고 있다. 빅리그에 진출할 가능성이 있는 재능 넘치는 선수들이 몇 명 있는 것으로 안다. 앞으로도 이와 관련해 계속 만나고 논의할 것이다. 이런 대화를 나누고 선수들이 활약하는 모습을 지켜보는 것은 매우 흥분되는 일"이라고 이야기했다.

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매체는 '다저스가 다이라 영입전에 본격적으로 뛰어든다면, 이번 스토브리그에서 가장 유력한 영입 선두 주자로 급부상할 전망'이라고 바라봤다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com