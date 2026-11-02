마지막까지 숨겼다! 73.8% 확률의 주인공, KT 대니엘vs삼성 최원태…이강철 감독 "누가 올라오든 1선발로 준비" [수원현장]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회초 삼자범퇴로 투구를 마친 대니엘이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 이강철 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 한국시리즈 1차전 선발 맞대결은 KT 위즈 데이비스 대니엘과 삼성 라이온즈 최원태가 맞붙게 됐다.

2일 수원 라마다프라자 수원호텔에서는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다.

2021년 이후 5년만의 통합 우승, 창단 이래 2번째 우승을 꿈꾸는 정규시즌 1위팀 KT 위즈는 이강철 감독과 장성우-소형준이 참석했다.

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우천 연기에 5차전까지, 치열한 플레이오프를 뚫고 올라온 정규시즌 2위팀 삼성 라이온즈는 2024년 이후 2년만의 한국시리즈 재도전이다. 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.

1차전 선발투수를 묻는 질문에 이강철 KT 감독은 데이비스 대니엘, 박진만 삼성 감독은 최원태를 꼽았다.

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이강철 감독은 "삼성과의 시즌 마지막 경기에서 테스트해볼까 싶었는데, 아예 보여주지 않는게 나을 거라고 봤다"고 돌아봤다.

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이어 "1차전 선발은 삼성-KIA 누가 올라오든 대니엘이었다. 2021년 우승 당시에도 확실한 에이스가 없었는데, 타이브레이크를 하면서 쿠에바스가 1선발로 올라섰다. 이번에도 실전을 통해 만들어진 1선발"이라고 강조했다.

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박진만 감독은 "원래 순번상 원태인이 들어가야하는데, 지금 불펜으로 나가고 있다보니 최원태가 1차전 선발로 나간다"면서 "플레이오프에선 아쉬웠지만, 경험많은 투수고 선발로 꾸준하게 던져왔으니까, 다시한번 작년 가을에 보여줬던 모습을 보여주기 바란다"고 강조했다.

삼성은 KIA와의 플레이오프가 5차전까지 길어지면서 하루 휴식 후 한국시리즈라는 강행군을 치르게 됐다.

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역대 한국시리즈 1차전 승리팀의 우승 확률은 73.8%(31/42)다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com