공포의 배팅 케이지 7개, 타자들은 '초죽음' 두산 마무리 캠프...투수들은 딴 세상이라는데

사진제공=두산 베어스

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[스포츠조선 김용 기자] '몸쪽으로 꽂아라!'

배팅 케이지 7개를 설치해 지옥 훈련을 펼치고 있는 두산 베어스의 일본 미야자키 마무리 캠프.

야수들 뿐 아니다. 투수들도 열심히 훈련에 매진중이다. 특히 김원형 감독이 투수 전문가이다 보니, 투수들은 어떤 훈련을 할 지가 궁금하지 않을 수 없다.

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투수들도 훈련량에 녹초가 되고 있을까. 조금 방향이 다르다고. 투수쪽은 능동적 사고가 핵심 테마다.

무조건 많이 던지는 게 아니다. 정해진 투구수 속에서, 명확한 목적을 가지고 던지라는 게 김 감독의 핵심이다. 예를 들어 직구는 10개 연속 몸쪽으로만 던지게 한다. 이어 바깥쪽으로만 10개. 그 제구가 안 되고 반대 투구가 나오면 이는 카운트에서 제외하는 식이다. 변화구도 마찬가지. 존 안에 들어오는 공과, 존에서 빠져나가는 공을 연속으로 던지며 제구의 감을 잡으라는 것이다.

사진제공=두산 베어스

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그리고 투구 후 투수들이 직접 점수를 매긴다. 스스로 보완이 필요한 부분을 느끼길 바란다는 의미다. 1일 공을 던진 최승용은 직구 7.5점, 변화구 4점, 전체 6.5점으로 냉정히 평가했다.

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첫 턴에서 11명의 투수가 불펜 피칭을 진행했는데, 이를 지켜본 정재훈 투수코치는 "마무리 캠프는 1군 진입과 도약을 준비하는 선수들의 성장이 중요하다. 연속 투구는 기본기를 손질하는 과정이다. 기술적인 보완과 함께 매 투구 목적을 갖는 태도를 익히자는 취지다. 젊은 선수들이 자신의 장단점을 머리로 이해하는 데 그치지 않고, 몸으로 직접 느끼기를 바란다"고 강조했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com