'2019년 벨린저→2026년 PCA' 역대 두 번째 대업 사실상 확정...'GG는 이제 시작일 뿐'

피트 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그가 2일(이하 한국시각) 양 리그 골드글러브 수상자 20명을 발표했다.

생애 첫 수상자는 9명이며, 애리조나 다이아몬드백스와 보스턴 레드삭스가 각 3명으로 공동 1위 배출 구단에 올랐다.

휴스턴 애스트로스 1루수 크리스티안 워커, 애틀랜타 브레이브스 1루수 맷 올슨은 나란히 생애 4번째로 수상의 영광을 안았다.

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가장 눈에 띄는 수상자는 역시 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이라고 봐야 한다. 지난해에 이어 2년 연속 외야수 부문 골드글러브 수상자로 올라섰다. 골드글러브 수상자는 30개팀 감독과 코치들의 투표 75%, 세이버메트릭스 수비 지수 25%를 합산해 결정된다. 글러브제조사인 롤링스(Rawlings)의 후원으로 1957년 시상이 시작됐다.

피트 크로우-암스트롱(왼쪽). AP연합뉴스

PCA는 이견이 없는 현역 최고의 수비수다. 타구 판단, 수비 범위, 캐치 능력, 송구 능력과 정확성 등에서 최정상급이다. 스탯캐스트가 집계하는 수비득점가치(Fielding Run Value)와 평균이상수비지수(Outs Above Average)에서 올시즌 각각 26, 26을 마크, 압도적인 1위를 차지했다.

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그가 주목받는 것은 골드글러브가 앞으로 그가 펼칠 수상 퍼레이드의 시작이기 때문이다. PCA가 주인공으로 서게 될 주요 시상식은 정규시즌 MVP, 포지션별 실버슬러거, 올-MLB 팀이다.

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우선 내셔널리그(NL) MVP 경쟁을 놓고 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 시즌 막판까지 벌인 경쟁에서 압승했다. 만장일치 수상이 예상된다.

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PCA는 우선 양 리그를 합쳐 홈런(45) 공동 1위, 득점 1위(119), 루타(357) 1위에 올랐다. 특히 홈런은 8월 이후 52경기에서 21개를 몰아치며 시즌 막판 쟁쟁한 거포들을 따돌리고 필라델피아 필리스 카일 슈와버와 어깨를 나란히 하고 시즌을 마쳤다.

피트 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

두 번째로 주목할 부문은 대체선수대비승수(WAR). 그는 162경기에 모두 출전해 bWAR 9.8, fWAR 10.6을 각각 올렸다. 양 리그를 합쳐 둘 다 압도적 1위다. fWAR의 경우 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 NL에서 10 이상을 기록했다.

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세 번째는 역대 7번째로 달성한 40홈런-40도루. 그는 이미 지난해 31홈런-35도루로 30-30 클럽에 가입해 호타준족 이미지를 심었다. 올해는 수준을 한 단계 끌어올리며 호세 칸세코, 본즈, 알렉스 로드리게스, 알폰소 소리아노, 로날드 아쿠냐 주니어, 오타니 쇼헤이의 뒤를 이어 40-40 클럽에 가입했다.

PCA는 앞서 지난달 28일 메이저리그 선수노조(MLBPA)가 주관하는 플레이어스 초이스 어워즈(Players Choice Awards)에서 '올해의 선수(Player of the Year)' 및 'NL 최고의 선수(NL Outstanding Player) 두 부분을 석권했다.

메이저리그 역사상 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 한 시즌에 모두 수상한 선수는 22명이다. Imagn Images연합뉴스

정규시즌 MVP를 놓고 만장일치 여부를 논하고 있으니 실버슬러거와 올-MLB 팀 선정은 따논 당상이라고 봐야 한다.

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역사상 한 시즌 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 모두 수상한 사례는 27건이 있었다. 선수 숫자로는 22명이다. 마이크 슈미트(1980, 1981, 1986년)와 배리 본즈(1990, 1992, 1993년)가 나란히 3차례, 데일 머피(1982, 1983년)가 2차례 이 기록을 달성했다.

2019년 선정하기 시작한 올-MLB 팀을 '굳이' 포함해 4개 부문을 석권한 선수를 찾으면 2019년 LA 다저스 코디 벨린저 밖에 없다. PCA가 그 뒤를 잇는다.

무엇보다 오타니를 포함해 40-40을 이룬 레전드들 중 MVP와 골드글러브, 실버슬러거를 모두 수상한 자는 없었다. 즉 PCA가 이래저래 역사상 첫 주인공이 될 공산이 크다는 얘기다. 공격, 수비, 기동력을 모두 최정상 레벨로 수행하는 선수가 얼마나 될까.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com