"온몸이 쑤신다" 최형우의 비명 → '좌익수 구자욱' 볼수 있나? "내 옆구리 계속 찌르는데…" [수원현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 선두타자 안타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 구자욱이 팬들을 보며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다.한국시리즈 트로피와 함께 포즈를 취한 이강철, 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "최형우가 너무 힘들다고 내 옆구리를 계속 찌른다. 내일 몸상태 체크해봐야한다(박진만 삼성 라이온즈 감독)." "경기 출전은 감독님이 결정하시는 거고, 이제 몇경기 안남았으니까, (최)형우 형이 힘내시길 바란다."

한국시리즈에서도 좌익수 구자욱은 볼 수 없는걸까.

2일 수원 라마다프라자 수원호텔에서는 KT 위즈와 삼성이 맞붙는 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다.

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정규시즌 1위팀 KT 위즈는 2021년 이후 5년만의 통합 우승, 창단 이래 2번째 우승을 꿈꾸고 있다. 이강철 감독과 주장 장성우-소형준이 참석했다. 2023년에 이어 2020년대에만 벌써 3번째 도전이다.

정규시즌 2위팀 삼성 라이온즈는 우천 연기에 5차전까지, 치열한 플레이오프를 뚫고 올라왔다. 2024년 이후 2년만의 한국시리즈 재도전이다. 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.

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이날 현장에서는 정규시즌 막판 대퇴근 파열 부상으로 이탈한 구자욱의 몸상태에 뜨거운 관심이 쏠렸다. 플레이오프에 지명타자로 나섰지만, 결과도 타율 1할5푼(3/20), OPS(출루율+장타율) 0.377로 매우 부진했다. 하지만 2차전 역전 결승타, 3차전 적시타를 때려내며 클러치 순간 자신의 역할을 해냈다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

그렇다고 팀 타선의 핵심인 최형우를 뺄 수도 없는 노릇. 삼성은 앞서 플레이오프 1차전에서 최형우 없이 경기를 치렀지만 패했고, '수비요정' 최형우를 좌익수로 기용한 2차전부터 3승1패를 기록했다.

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박진만 삼성 감독은 "최형우가 정규시즌에도 안한걸 포스트시즌에 하느라 너무 힘들다고 계속 내 옆구리를 찌른다"면서 "내일 몸상태를 한번 체크해보고 기용 여부를 고민하겠다. 수원 구장이 또 야구장이 크기 때문에, 그런 부분도 감안해야한다"고 답했다.

반면 구자욱의 답변은 조금 달랐다. 구자욱은 현재 자신의 몸상태에 대해 "일단 생활하는데는 문제가 없고, 경기 출전은 감독님이 결정하시는 것"이라면서도 "형우 형이 시즌 때 지명타자를 많이 치셨기 때문에 힘드신 거 같고, 또 수비도 열심히 준비하셨다. 이제 몇경기 안남았으니까, 힘내주셨으면 좋겠다"고 답해 좌중을 웃겼다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 1루에서 삼성 이재현의 2루타 때 힘차케 주루하는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

최형우 외에 플레이오프 전경기에 마스크를 쓴 강민호 역시 지쳐있다. 박진만 감독은 "강민호의 몸상태는 오늘 기준으로 크게 변함이 없다. 내일 상태를 확인하고 출전 여부를 결정하겠다"고 강조했다.

삼성은 KIA와의 플레이오프가 5차전까지 길어지면서 하루 휴식 후 한국시리즈라는 강행군을 치르게 됐다. 삼성은 1차전 선발로 최원태를, KT는 데이비스 대니엘을 예고했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com