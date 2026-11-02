"우리가 팬 더 많아" vs "우린 역전왕이야" 시작 전부터 팽팽한 신경전, 양보 없는 가을의 클래식[KS 미디어데이]

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다.한국시리즈 트로피와 함께 포즈를 취한 이강철, 박진만 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]2026 KBO 한국시리즈. 막이 오르기 전부터 신경전이 뜨겁게 달아올랐다.

정규시즌 1위로 느긋하게 대결을 기다린 KT 위즈와, 플레이오프 5차전 끝장승부를 뚫고 올라온 삼성 라이온즈가 미디어데이부터 팽팽한 기 싸움을 벌였다.

2일 오후 라마다프라자 수원호텔에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈 미디어데이. KT 이강철 감독, 장성우, 소형준과 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석해 출사표를 던졌다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다.한국시리즈 트로피와 함께 포즈를 취한 이강철, 박진만 감독과 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

1차전 선발 '대니엘 vs 최원태', 원태인은 1,2차전 불펜 대기

가장 관심이 쏠린 1차전 선발 투수로는 KT 대니엘과 삼성 최원태가 낙점됐다.

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이강철 감독은 "시즌 마지막 삼성전에 대니엘을 아예 안 보여주는 게 낫겠다고 생각했다. 1차전 선발은 무조건 대니엘이었다"며 "2021년 우승 당시에도 확실한 1선발이 없다가 타이브레이크를 거치며 쿠에바스가 1선발급 투수가 완성됐는데, 이번에도 대니엘이 경기를 치르며 1선발 역할을 해줄 것"이라고 신뢰를 보냈다.

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반면 박진만 감독은 "최원태가 플레이오프에서는 다소 아쉬웠지만 경험이 많고 선발로 꾸준했던 투수다. 지난해 가을에 보여준 호투를 다시 보여주길 기대한다"고 밝혔다.

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원태인에 대해서는 "1, 2차전에는 불펜으로 대기하다, 1,2차전 결과와 상황에 따라 이후 선발로 전환할 수도 있다"고 총력전을 선언했다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

"우리가 팬 더 많아" vs "우리만큼 역전 많이 한 팀 없어" 거침없는 신경전

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이날 미디어데이의 백미는 단연 선수들의 거침없는 기 싸움이었다.

시리즈 관전포인트를 묻는 질문에 삼성 주장 구자욱은 "선수들의 싸움도 싸움이지만, 경기장에 어느 팀 관중이 더 많이 들어올지가 관전포인트가 되지 않을까 싶다"며 원정 응원단의 화력을 자극했다. 삼성 원태인 역시 "8회 엘도라도 응원가가 나올 때 어느 팀이 이기고 있을지, 우리 팬들이 얼마나 열광할지가 승부처"라고 보탰다.

올시즌 폭발적으로 증가했지만 여전히 삼성에 비해서는 상대적으로 팬덤이 약한 KT 안방마님 장성우가 발끈했다. 그는 "가을야구는 기 싸움이 가장 중요한데, 우리만큼 팀 분위기가 좋은 팀은 없다. 우리는 리그에서 역전승을 가장 많이 거둔 팀"이라며 팀 분위기와 뒷심에서 KT가 월등함을 강조했다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 박진만 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

"민호야, 너 한번 해봤잖아" vs "96년 이강철 공은 마구였다"

사령탑과 베테랑 간의 유쾌한 입담도 이어졌다.

이강철 감독은 통산 첫 우승 반지를 갈망하는 삼성 포수 강민호를 향해 "민호가 평소 인사도 잘 오고 좋아하는 후배지만, 민호야, 너는 2년 전에 한국시리즈 한번 해봤잖니. 이번에도 우승은 우리가 해야 한다. 미안하다'"고 말해 웃음을 자아냈다. 강민호 절친 후배 장성우 역시 "(강)민호 형이 이번엔 반지 한번 끼자고 봐달라는데 승부의 세계에 봐주는 건 없다. 아쉽지만 이번에도 반지는 어려울 것 같다"며 단호하게 잘라 말했다.

해태 시절 이강철 감독과 현대 시절 박진만 감독이 투타 맞대결을 펼쳤던 1996년 한국시리즈 추억담도 화제였다. 당시 2승1세이브를 거둔 이강철 감독은 우승과 함께 시리즈 MVP에 올랐다.

1996년 신인 시절을 회상한 박 감독은 "당시 이강철 감독님의 공은 오락실 공처럼 눈앞에서 갑자기 사라졌다. 신인 때 타격이 나쁘지 않았는데 이 감독님 공을 못 쳐서 타율 2할 8푼대에 그쳤고, 결국 박재홍 선배에게 신인왕을 내줬다"며 "프로에서는 2등은 의미 없다. 이번엔 반드시 1등을 하겠다"고 다짐했다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 장성우의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

"신흥명문 KT" vs "전통강호 삼성" 수원서 개막하는 가을의 클래식

이강철 감독은 "플레이오프를 보면서 '전통의 강호 삼성과 신흥 명문 KT의 좋은 신구 대결이 되겠구나' 싶었다. 창단 최초 90승과 100만 관중을 달성한 만큼 수원 시민들과 함께 꼭 우승하겠다"고 약속했다.

박진만 감독 역시 "우리 팀의 강점인 강력한 좌타 라인업과 수비 집중력을 앞세워 KT의 탄탄한 투수력을 무너뜨리겠다. 팬들과 함께 마지막에 웃겠다"고 출사표를 던졌다.

신흥 명문으로 자리매김한 KT 위즈와 12년 만의 왕좌 탈환을 노리는 전통 강호 삼성 라이온즈. 양 팀의 자존심이 걸린 2026 KBO 한국시리즈 1차전은 11월 3일 오후 6시 30분 수원 KT위즈파크에서 열린다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com