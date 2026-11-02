"분함과 복수심으로…" 진정한 삼성 야마모토의 시간이 왔다. "완봉승도, 우승 세리머니도 하고 싶다" [KS 미디어데이]

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]선발이든 불펜이든 보직은 상관없다. 오직 마운드 위에서 팀의 우승을 확정 지으며 포효하는 마지막 주인공이 되는 것, 그 목표 하나뿐이다.

대한민국을 대표하는 우완 에이스이자 원태인에게 진짜 가을 야구 시간이 도래했다.

원태인은 2일 오후 2시 라마다프라자 수원호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이에 박진만 감독, 주장 구자욱과 함께 삼성 대표 선수로 참석해 한국시리즈를 임하는 남다른 각오를 밝혔다.

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플레이오프 5차전에서 9회 구원 등판, 팀의 한국시리즈 진출을 확정 지으며 포효했던 원태인. 박진만 감독은 이번 한국시리즈 1, 2차전에서도 원태인의 불펜 대기를 기정사실화 했다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 이야기를 나누는 구자욱, 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

박 감독은 "수원 원정 1, 2차전 목표는 1승 1패다. 1, 2차전 경기 상황에 따라 원태인이 불펜으로 대기할 수 있다"라며 "다만 플레이오프와 달리 7전 4선승제인 한국시리즈는 선발 투수가 더 많이 필요하다. 1, 2차전 결과와 마운드 사정에 따라 3차전 이후 선발로 들어갈 수도 있다. 1, 2차전 흐름이 매우 중요하다"고 운용 구상을 설명했다.

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에이스로서 선발 보직을 내려놓고 전천후 투수로 불펜과 선발을 오가는 것이 쉽지 않지만, 원태인은 사령탑의 뜻에 흔쾌히 고개를 끄덕였다.

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원태인은 "플레이오프 5차전 하루 전날 감독님께서 불펜 등판을 말씀해 주셨을 때 '나를 정말 믿고 계시구나'라는 생각이 들어 흔쾌히 승낙했다"며 "마지막 마운드에 선 영광을 안고 올라간 만큼 정말 열심히 던졌다. 한국시리즈에서는 더 강력한 공을 던져야 (KT 강타선을) 막을 수 있다고 생각해 루틴에도 변화를 줬다"고 털어놓았다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인과 강민호가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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원태인에게 이번 한국시리즈는 단순한 우승 도전을 넘어 '복수전'의 의미가 크다. 2021년 KT 위즈와의 1위 타이브레이크 패배와 이어진 가을 야구에서의 아쉬움을 가슴 깊이 간직하고 있기 때문이다.

원태인은 "과거 타이브레이크와 포스트시즌에서 겪었던 아쉬움과 분함, 복수심을 가슴에 품고 마운드에 오르고 있다"며 "선발 투수로서 완봉승으로 경기를 끝내고 싶은 마음도 있고, 불펜 투수로 세이브를 올리며 마지막 우승 순간 마운드에 서고 싶은 욕심도 있다. 후반 7~9회가 이번 시리즈 가장 흥미로운 승부처가 될 것"이라고 목소리를 높였다.

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특별한 징크스도 전했다.

원태인은 "불펜 투수로서의 루틴을 지키려 애쓰고 있다. 프런트 분들이 팔공산 갓바위에 올라가서 기도해 주시는 것도 선수단 전체에 든든한 힘이 되고 있다"며 미소 지었다. 한국시리즈 1호 홈런 주인공을 예상해 달라는 질문에는 "지찬이가 인사이드 파크 홈런(그라운드 홈런)을 치면 좋겠지만, 현실적으로는 제 옆의 (구)자욱이 형이 쳐줄 것 같다"고 입담을 과시하기도 했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

박진만 감독 역시 한국시리즈 MVP 예상 후보로 망설임 없이 원태인을 지목했다.

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박 감독은 "원태인이 중간과 선발을 오가며 핵심 역할을 해줄 것이고, 결국 한국시리즈 마지막 마운드에서 포효할 선수이기 때문에 MVP를 받을 것"이라며 전폭적인 신뢰를 보냈다.

선발이든 불펜이든 팀이 필요로 하는 순간 언제든 마운드에 오를 준비를 마친 '삼성의 야마모토' 원태인이 한국야구사에 영원히 남을 기적의 가을야구를 정조준 하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com