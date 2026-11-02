노시환이 갑이다, 왜? 美언론 평가 → "이미 2300만달러급 계약, 상당한 경제적 안정성 확보"

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 한화의 경기. 김도영과 다정하게 인사를 나누는 한화 노시환. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환(26)이 메이저리그 구단과 협상에서 '갑' 위치에 설 것이라고 미국 언론이 예측했다.

메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 2일(한국시각) '노시환이 메이저리그 구단들로부터 제안을 받을 때 어느 정도 협상력을 가질 수 있다'고 짚었다.

KBO는 10월 31일 메이저리그 사무국에 노시환 포스팅을 요청했다. 노시환은 미국 동부 시간으로 12월 1일 오후 5시까지 메이저리그에서 FA 신분으로 협상을 펼친다.

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노시환은 장타력을 갖춘 우타거포 3루수로 미국에서도 희소성이 높은 유형이다.

MTR은 '포스팅 된 선수가 협상 기간 안에 만족스러운 계약을 찾지 못할 경우 원소속 구단으로 복귀한다. 노시환의 상황에는 한 가지 특별한 점이 있다'고 조명했다.

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바로 올해 체결한 장기 계약이다. 2월 23일 한화는 노시환에게 11년 총액 307억원 비FA 다년계약을 맺었다. 메이저리그 진출에 실패하도 한화로 돌아오면 그만이다.

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MTR은 '노시환이 한화로 복귀할 경우 지난 2월에 체결한 11년 연장 계약이 시작된다. 307억원은 현재 환율 기준으로 미화 2300만달러가 조금 넘는 금액'이라고 설명했다.

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11월 2일 기준으로는 약 2288만달러다.

MTR은 '노시환은 이미 상당한 수준의 경제적 안정을 확보했다. 메이저리그 구단들로부터 제안을 받을 때 어느 정도 협상력을 가질 수 있다. 물론 메이저리그 구단은 더 적은 금액을 제시하더라도 계약 기간을 짧게 줄여서 연평균 금액을 높여주는 조건을 내밀 수 있다'고 분석했다.

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노시환은 2019 신인드래프트 2차 1라운드 전체 3번에 한화 지명을 받았다.

2019년 데뷔해 91경기에 출전, 2020년 12홈런을 때리며 두각을 나타냈다. 2023년 31홈런 101타점을 폭발해 리그를 대표하는 거포로 우뚝 섰다. 올 시즌은 127경기 571타석 타율 2할8푼3리 29홈런 96타점을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com