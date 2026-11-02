"5차전 가줘서 고맙다" → 5년전 '타이브레이크' 리마인드 → "민호야 미안해"까지, 삼성 향한 1위팀의 여유&도발 [수원현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 안타를 날린 삼성 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 이강철 감독의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 이강철, 박진만 감독이 이야기를 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "생각대로 5차전 가줘서 고마웠다. 5년전 타이브레이크 때 (윌리엄)쿠에바스가 1선발로 완성됐듯이, 올해는 (데이비스)대니엘이 실전을 통해 완성된 것 같다."

전날까지 플레이오프 5차전 혈투를 치른 2위팀과 벌써 한달 가까이를 푹 쉰 1위팀. 한국시리즈 미디어데이에 임한 KT 위즈는 여유가 넘쳤다.

2일 라마다프라자 수원호텔에서는 KT 위즈와 삼성 라이온즈가 맞붙는 2026 한국시리즈 미디어데이가 열렸다.

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3년 연속 1000만관중, 2년 연속 1200만 관중, 역대 최다 관중 신기록(1277만 관중)을 달성하며 야구 붐이 절정을 찍은 올해, 마지막 주인공을 가리는 대결이다.

2021년 이후 5년만의 통합 우승, 창단 이래 2번째 우승을 꿈꾸는 정규시즌 1위팀 KT 위즈는 이강철 감독과 장성우-소형준이 참석했다.

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우천 연기에 5차전까지, 치열한 플레이오프를 뚫고 올라온 정규시즌 2위팀 삼성 라이온즈는 2024년 이후 2년만의 한국시리즈 재도전이다. 박진만 감독과 구자욱, 원태인이 현장을 찾았다.

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20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

이강철 감독은 미디어데이의 시작을 알리는 사령탑의 포부부터 삼성을 향한 포문을 열었다. 그는 "생각대로 5차전까지 가줘서 고마웠다"고 운을 뗀 뒤 "삼성은 확실히 투타가 안정된 팀이다. 3차전 이후로 타선이 터진 점을 경계해야겠지만, 우리도 준비 많이 했다"며 웃었다.

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이강철 감독 부임 이후 KT는 완전히 다른 팀으로 변모했다. 2019년 부임 첫해 창단 첫 5할 승률을 달성했고, 이듬해에는 첫 가을야구, 그리고 3년차인 2021년 마침내 첫 한국시리즈 우승까지 거머쥐었다. 2020년부터 2024년까지 5년 연속 가을야구 진출은 덤.

지난해 NC 다이노스의 막판 9연승 스퍼트에 밀리며 포스트시즌 진출에 실패한 것은 오히려 2보 전진을 위한 1보 후퇴였다. 김현수 최원준 한승택을 FA 영입하며 전력을 다진 KT는 올해 상반기부터 기세를 올리며 선두 경쟁의 최선봉에 나섰다.

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후반기 시작과 함께 LG 트윈스전 4연승을 비롯 13승1패의 고공비행을 내달리며 경쟁자들을 밀어냈다. 9월 이후는 이변없이 선두를 지키며 10월 5일 일찌감치 정규시즌 1위를 확정지은 뒤 한국시리즈만을 정조준한 채 준비해왔다. 이 같은 공을 인정받아 KT는 이강철 감독과 KBO 최고 대우로 3년 연장 계약을 맺으며 힘을 실어준 바 있다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 장성우의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

5년전과의 가장 큰 차이는 고척돔이 아닌 홈 수원 KT위즈파크에서 만원 관중의 응원 속 경기를 치른다는 것. 이강철 감독 역시 이를 잘 알고 있다.

그는 "야구만화 보면 전통의 강호와 신흥 명문이 격돌하는 경우가 많지 않나. 삼성-KIA 어느 팀이 올라왔어도 전통의 강호고, 우리와 좋은 신구 대결"이라며 "올해 창단 첫 90승을 했고, 또 첫 홈 100만 관중을 했기 때문에 반드시 우승하겠다"며 의지를 다졌다.

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박진만 삼성 감독과 구자욱, 원태인도 '플레이오프를 이기고 온 분위기'를 연신 강조하며 반격에 나섰다. 하지만 이번엔 KT 캡틴 장성우가 나섰다.

장성우는 "합숙하면서 플레이오프로 선수단이 다같이 함께 봤다. 삼성 KIA 모두 전력이 탄탄한 만큼 우리팀 준비에 초점을 맞췄다"면서 "2021년 우승할 때는 막판 타이브레이크(1위 결정전)도 하고 시즌 막판 힘든 경기가 많았다. 올해는 정규시즌 우승도 했지만, 일찌감치 1등을 확정지은 덕분에 여유있게 준비했다"고 강조했다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

2021시즌 당시 1위결정전의 피해자가 바로 삼성이다. 당시 KT는 이틀 쉬고 나온 윌리엄 쿠에바스가 선발 출격, 7이닝 무실점으로 역투하며 팀 승리를 이끌었다. 반면 삼성 선발로 나선 원태인은 5회까지 노히트로 호투했지만, 6회 들어 오선진의 송구 실책 이후 2사 1,3루 위기를 맞이했다. 결국 강백호의 적시타가 터지며 이날의 결승점이 나왔다.

이강철 감독도 1차전 선발로 데이비스 대니엘을 예고하며 "2021년에도 확실한 에이스가 없었는데, 타이브레이크를 하면서 쿠에바스가 1선발로 올라섰다. 이번에도 실전을 통해 대니엘이 1선발로 만들어졌다"고 강조해 한번 더 아픈 기억을 상기시켰다.

박진만 감독은 "원래 순번상 원태인이 들어가야하는데, 지금 불펜으로 나가고 있다보니 최원태가 1차전 선발로 나간다"면서 "플레이오프에선 아쉬웠지만, 경험많은 투수고 선발로 꾸준하게 던져왔으니까, 다시한번 작년 가을에 보여줬던 모습을 보여주기 바란다"고 강조했다.

당시 KT의 마무리투수 김재윤이 지금은 삼성에 있다. 김재윤은 8회말 1사 1루에 등판, 5아웃을 잡아내며 기어코 KT의 승리를 지켜냈었다.

장성우는 "올시즌 시작하기 전에 우리를 우승으로 예상한 사람이 거의 없는데 보란듯이 우승했다"라며 5년전 기억을 리마인드한 뒤 "올해도 우승하겠다"는 속내를 강조했다.

특히 강민호와의 인연에 대해 "(강)민호 형이 자기 반지 한번만 끼자고 한번만 봐달라 하던데, 승부의 세계에 그런 건 없다. 난 이미 반지가 하나 있지만, 민호 형은 이번에도 반지끼긴 어려울 것 같다"고 단언했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 야구 인생 첫 우승을 경험한 우규민이 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

올해는 데뷔 이래 24년간 우승이 없는 KT 우규민, 23년간 무관인 삼성 강민호, 두 동갑내기 친구 중 한명의 한이 풀리는 시리즈다.

박진만 감독은 "우규민은 우리 팀에도 함께 있었고, 나와는 룸메이트기도 했다"면서 "내가 반지가 6개니까, 내 거 하나 주고 올해 우승은 삼성이 하는 걸로 하겠다"며 웃었다.

이에 이강철 감독은 "민호야, 너는 한국시리즈 한번 해봤잖니(우규민은 처음). 우승은 다음 기회에 했으면 좋겠다. 미안해~"라고 덧붙여 좌중을 웃겼다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com