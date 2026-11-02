"저한테 계속 찌르고 있다" 우승청부사 '외야 보이콧' 들은 캡틴의 읍소 "형우형 힘 내주세요"

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성이 6대4로 승리했다. 구자욱이 팬들을 보며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자] 한국시리즈 개막을 하루 앞두고 삼성 라이온즈 박진만 감독의 베스트 라인업 구상이 안개 속에 휩싸였다.

플레이오프 내내 부혼을 발휘했던 '베테랑 안방마님' 강민호와 '수비 요정' 최형우의 1차전 출전 여부가 경기 당일까지 미지수로 남았기 때문이다. 이런 가운데 캡틴 구자욱이 최형우를 향해 던진 센스 넘치는 한마디 읍소가 현장을 웃음바다로 만들었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날리고 있는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

2일 오후 2시 라마다프라자 수원호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 사령탑 박진만 감독은 핵심 주전들의 몸 상태와 외야·지명타자 라인업 구상을 묻는 취재진의 질문에 신중한 모습을 보였다.

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박 감독은 먼저 옆구리 부상을 안고 플레이오프를 치른 강민호에 대해 "오늘도 체크를 해봤는데 몸 상태에 큰 변화는 없다. 플레이오프 전 경기를 안 좋은 몸으로 치르고 있는 만큼, 경기 당일 내일까지 상태를 확인해서 최종 출전 여부를 정해야 할 것 같다"고 설명했다.

더 큰 고민은 최형우의 수비 기용과 구자욱의 지명타자 출전이 맞물린 외야 라인업이다.

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박 감독은 "(최)형우가 1차전을 빼고 플레이오프 내내 좌익수 수비로 출전하면서 나에게 계속 '너무 힘들다'며 찌르고(협상하고) 있다"고 웃어 보인 뒤 "강민호와 마찬가지로 내일 몸 상태를 체크해야 한다. 특히 수원 KT위즈파크는 대구보다 구장이 크기 때문에 이러한 점을 종합적으로 감안해서 라인업을 꾸려야 할 것 같다"고 전했다.

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2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 질문에 답하는 구자욱의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

부상 여파로 수비 소화가 어려워 지명타자로 고정 출전 중인 주장 구자욱 역시 미안함과 고마움이 섞인 메시지를 최형우에게 던졌다.

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구자욱은 일상생활에는 문제가 없다면서도 "경기에 출전해 수비를 나가는 것은 감독님이 결정해 주실 문제"라며 "형우 형이 정규시즌 동안 지명타자로 많이 쳤기 때문에 체력적으로 힘들 수 있지만, 이제 정말 몇 경기 안 남았으니 조금만 더 힘을 내주셨으면 좋겠다"라며 유쾌한 읍소를 날렸다. 최형우가 외야로 나가지 못하면 벤치는 최형우와 구자욱 중 한명을 벤치에 앉혀야 한다. 승부처 특급 대타 카드가 될 수 있지만, 한번 쓰고 말아야 할 상황이 너무 아깝다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 구자욱이 박진만 감독에게 사자 망또를 입혀주고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

어느덧 팀의 리더로 성장한 구자욱에게 이번 한국시리즈는 감회가 남달라 보인다.

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2015년 신인 시절 이후 11년 만에 주장의 중책을 맡아 한국시리즈 무대에 나서는 구자욱은 "2015년에는 멋 모르고 경기에만 집중했었다. 11년 만에 주장으로 임하게 됐는데 정말 즐겁다. 과거 힘들고 두려웠던 경험이 이제는 축제처럼 재밌게 즐길 수 있는 여유로 바뀌었다"고 소회를 밝혔다. 이어 "플레이오프 1차전엔 즐기지 못했지만 2차전부터 '축제를 즐기자'는 분위기가 형성되면서 좋은 기세로 한국시리즈까지 왔다. 상대가 강팀이지만 1차전부터 총력전으로 임하겠다"라며 원태인의 홈런 예상에 "한국시리즈 1호 홈런은 내가 직접 치겠다"며 피해가지 않았다.

2일 수원 라마다프라자 호텔에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 미디어데이. 이날 미디어데이에는 KT 이강철 감독, 장성우, 소형준, 삼성 박진만 감독, 구자욱, 원태인이 참석했다. 이야기를 나누는 구자욱, 원태인의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.02/

강민호와 최형우라는 베테랑들의 몸 상태가 여전히 변수로 남아 있는 삼성. 캡틴 구자욱의 바람대로 최고참들이 마지막 남은 에너지를 짜내며 수원 원정 1차전부터 기선제압에 성공할 수 있을까. 야구공은 둥글다. 그 어떤 일도 일어날 수 있다. 1,2차전 1승1패면 삼성은 성공이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com