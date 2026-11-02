[오피셜] "하현승, 프로 물 제대로 먹는다" 키움 대만 캠프 전격 합류…눈도장 찍을까

18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

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[스포츠조선 고재완 기자] 영웅군단의 미래를 짊어질 '특급 루키' 하현승이 마침내 프로 무대를 향한 첫 공식 담금질에 돌입한다.

키움 히어로즈(대표이사 위재민)는 2일 코칭스태프와 선수 45명이 참가하는 '2026 대만 마무리캠프' 명단을 확정 발표했다. 설종진 감독이 이끄는 선수단은 오는 5일 오후 12시 30분 인천국제공항 제2터미널에서 중화항공 CI161편을 통해 대만 타오위안으로 출국한다.

이번 마무리캠프의 최대 화두는 단연 '2027 신인들의 전격 승선'이다. 키움은 하현승을 필두로 2027 신인 및 육성선수 11명을 캠프 명단에 대거 포함시켰다. 갓 유니폼을 입은 루키들을 곧바로 해외 마무리캠프에 합류시켜 프로 훈련 환경에 빠르게 적응시키고 기량을 면밀히 점검하겠다는 구단의 확고한 육성 의지가 반영됐다.

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키움 선수단은 출국 직후인 6일부터 7일까지 라쿠텐 타오위안 야구장에서 열리는 '2026 아시아 프로야구 교류전'에 참가한다. 대만 타오위안시 정부가 주최하는 이번 대회에는 키움을 비롯해 대만 프로야구(CPBL) 라쿠텐 몽키스, 일본 프로야구(NPB) 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 등 3개국 프로팀이 격돌한다. 키움은 7일 라쿠텐 몽키스와 맞대결을 치른다.

교류전 일정을 마친 뒤에는 가오슝 국경칭푸야구장으로 이동해 전열을 정비하고, 14일부터 본격적인 '아시아 윈터베이스볼 리그(AWBL)' 레이스에 돌입한다.

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타이난 아시아·태평양국제야구훈련센터와 자이 시립야구장 등에서 대만 프로야구 연합팀, 일본 프로야구 연합팀, 일본 아마추어 연합팀, 대만 대학 연합팀 등을 상대로 총 14경기를 소화하는 강행군이다.

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캠프 초반 교류전에는 키움의 간판 에이스 안우진을 비롯해 핵심 타자 이주형, 포수 김건희가 동행한다. 7일 라쿠텐전 직전에는 안우진, 이주형, 김건희의 공식 팬 사인회와 함께 키움 응원단의 현지 응원전까지 예정되어 있어, 하현승은 프로 1군의 위상과 팬 문화를 현장에서 생생하게 체감하게 된다. 세 선수는 교류전 일정을 마친 뒤 귀국해 국내에서 개인 훈련을 이어간다.

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캠프 중반에는 국군체육부대(상무)에서 병역 의무를 마친 장재영, 이승원, 이종민이 13일 대만 현지로 합류한다. 파이어볼러 장재영 등 1군 경험이 풍부한 복귀 자원들과 함께 땀을 흘리며 호흡을 맞추는 과정 역시 하현승의 프로 마인드셋 형성에 강력한 기폭제가 될 것으로 보인다.

설종진 감독 체제에서 치러지는 이번 대만 마무리캠프는 2027시즌 1군 주전 경쟁의 첫 출발점이다. 구단 관계자는 "프로 입단 후 첫 공식 훈련인 만큼 하현승을 비롯한 신인 선수들의 프로 훈련 적응과 개인 기량 점검에 중점을 둘 계획"이라고 설명했다.

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약 한 달간의 담금질을 마친 선수단은 오는 30일 오전 10시 55분 중화항공 CI164편을 통해 인천국제공항으로 귀국한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com