"안현민처럼 만들겠다" 포수 마스크 쓰고 나타난 거포 유망주, 히든 카드 되나[가고시마 현장]

포수 훈련을 하는 전의산. 사진=SSG 랜더스

Advertisement

Advertisement

[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 '백백업 포수 프로젝트'를 가동한다. 경남고 대형 포수 출신 전의산이 마스크를 썼다.

SSG는 현재 일본 가고시마 사쓰마센다이에서 레벨업 마무리 캠프를 진행하고 있다. 대부분 유망주급 선수들이 참가했고, 선수 개개인의 성장 과제에 맞춘 맞춤형 훈련을 통해 개인별 역량을 극대화하는데 초점을 뒀다.

하지만 캠프 현장에서 가장 먼저 눈에 띈 것은 포수 마스크를 쓴 전의산이었다. 2022시즌부터 SSG의 차기 주전 1루수로 자리를 잡은 거포 내야수 전의산에게 포수는 그다지 낯선 포지션은 아니다. 경남고 재학 시절 대형 포수 자원으로 기대를 한 몸에 받았고, SSG도 2차 1라운드 전체 10순위로 전의산을 지명할 정도였다. 그러나 입단 이후에는 1루수로 전향해 내야수로 성장하는데 전념해왔다.

Advertisement

전의산은 2일 사쓰마센다이구장에서 포수 마스크를 쓰고 불펜에 들어가 투수들의 피칭을 직접 받으면서 구슬땀을 흘리기도 했다.

그렇다면 완전한 포지션 변경일까. 그건 아니다. 이유가 있다. 이숭용 감독은 "시즌 도중 어떤 변수가 발생할지 모르기 때문에, 만약에 대비해 전의산에게 포수 훈련을 받아보라고 하고 있다. 경기 도중 포수들이 둘 다 빠지게 되거나, 대타 찬스, 부상 변수 등이 발생했을때 나갈 수 있는 '긴급 포수 카드'가 필요하다. 전의산이 고교 시절에도 좋은 포수였기 때문에 충분히 할 수 있겠다고 봤고, 지금 시도하고 있는데 지금까지 좋은 모습을 보여주고 있다"며 기대감을 드러냈다.

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회 SSG 전의산이 LG 톨허스트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 전의산. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

Advertisement

세리자와 유지 배터리 코치도 "KT 안현민처럼 만들려고 한다"면서 "시즌 중에 저희가 경기를 운영하면서, 활용할 수 있는 것을 목표로 훈련시키고 있다. 내후년에는 이율예와 김규민이 (상무에서)돌아오기 때문에 걱정이 없지만, 당장 올 시즌만 해도 (조)형우가 데드볼을 맞거나 부상을 입었을때 (변수가 많았다). 그런 상황에서 의산이가 선발로도 나갈 수 있을 정도로 생각을 하면서 준비를 시키고 있다"고 현재 상태를 설명했다.

Advertisement

경력자이기 때문인지 큰 무리 없이 포수 훈련을 소화하고 있는 전의산이다. 하루종일 이어지는 힘든 훈련 스케줄에도 밝은 표정으로 포수 마스크까지 쓰고 있다.

Advertisement

세리자와 코치는 "문제가 없을 것 같다. 내가 삼성에서 최형우, SK 시절 최정 등등 깜짝 포수 마스크를 쓰는 선수들을 여럿 봐왔기 때문에 처음 하는 일도 아니다. 또 고명준이 있고, 최정과의 공존 등등 여러가지를 생각했을때 전의산은 포수를 했던 투수이기 때문에 감독님이랑 상의해서 시도를 해보고 있다. 예상했던 것보다 수준이 꽤 괜찮고, 센스가 있다. 진짜 소질이 없는 선수는 앉는 자세부터 안나온다. 하지만 의산이는 앉는 자세도 좋고, 고관절과 무릎, 발목 유연성도 좋은 선수라 자세가 나온다"며 기대감을 드러냈다.

내년부터 SSG는 '제 3의 포수' 전의산 카드를 가동할 수도 있다.

Advertisement

가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com