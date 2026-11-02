3루수가 없어요! 노시환 대박 조짐, 이거 진짜에요? → "여러 구단 상당한 관심"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환이 메이저리그에서 대박 계약을 터뜨릴 가능성이 제기됐다.

미국 매체 'CBS스포츠'는 2일(한국시각) '한국의 스타가 포스팅에 나온다. 26세 노시환은 지난 몇 년간 KBO리그 최고의 선수 중 한 명으로 활약해 왔다'고 기대감을 끌어 올렸다.

노시환은 미국에서도 희귀한 우타거포 내야수다. 노시환의 파워가 메이저리그에서 통할 것인지, 풀타임 3루수로 평균적인 수비력을 보여줄 수 있을 것인지가 관건이다. 노시환의 잠재력을 높이 평가하는 구단이 있다면 수천만 달러 계약이 충분히 가능하다.

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CBS스포츠는 '노시환은 2023년부터 162경기 환산 기준 평균 35개 홈런을 쏘아올렸다. 노시환은 3루수로서 안정적인 수비를 보여줬다. 1루수 경험도 갖췄다'며 노시환이 공격 수비를 겸비한 선수라고 높이 평가했다.

노시환은 2023년 31홈런, 2024년 24홈런, 2025년 32홈런, 2026년 29홈런을 기록했다.

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KBO리그는 정규시즌 144경기, 메이저리그는 162경기를 치른다. 산술적으로 단순 환산하면 홈런도 증가할 수 있다.

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올해 메이저리그에서 30홈런 이상 기록한 3루수는 5명에 불과하다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 김도영과 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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CBS스포츠는 '이번 FA 시장에는 3루수 자원이 매우 부족하다. 노시환은 여러 구단으로부터 상당한 관심을 받을 것으로 보인다'고 긍정적으로 전망했다.

노시환은 2019 신인드래프트 2차 1라운드 전체 3번에 한화 지명을 받았다.

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2019년 데뷔해 91경기에 출전, 2020년 12홈런을 때리며 두각을 나타냈다. 2023년 31홈런 101타점을 폭발해 리그를 대표하는 거포로 우뚝 섰다. 올 시즌은 127경기 571타석 타율 2할8푼3리 29홈런 96타점을 기록했다.

KBO는 10월 31일 메이저리그 사무국에 노시환 포스팅을 요청했다. 노시환은 미국 동부 시간으로 12월 1일 오후 5시까지 메이저리그에서 FA 신분으로 협상을 펼친다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com