할아버지 스윙에 안타 맞으면 상대는 '멘붕'...강민호 옆구리가, KS 판도 뒤흔드나

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 1루에서 삼성 이재현의 2루타 때 힘차케 주루하는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 부상이 전화위복?

골프를 즐기는 팬들은 알 것이다. "힘 빼라"라는 말만 평생 듣는다. 온 힘을 다해 치는 것보다, 간결한 폼으로 정타를 맞히는 게 똑바로 멀리 나간다고들 한다. 하지만 쉽지 않다. 인간은 세게 때리려는 본능이 있기 때문.

삼성 라이온즈 강민호의 타격이 화제다. 강민호는 큰 경기에서 뺄 수 없는 베테랑 포수. 그런데 KIA 타이거즈와의 플레이오프에서 이상한 모습을 보였다.

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1차전에는 별다른 게 없었다. 하지만 2차전부터 조금씩 타격이 어색해지더니 3차전부터는 아예 힘을 싣지 못하고, 팔로만 대충 치는 느낌의 타격을 했다. 누가 봐도 이상이 느껴졌고, 어디 아픈 것 아닌가 하는 생각이 들 정도의 어색한 타격이었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 안타를 날린 삼성 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

그런데 포수로 공을 잡고 던지는 건 크게 불편해보이지 않았다. 주루도 전력 질주가 가능했다. 그런데 타격만 그랬다. 그러니 추측할 수 있는 부분이 있었다. 왼쪽 옆구리. 회전을 할 때 아픈 것이었다. 불행 중 다행으로 공을 던지는 오른쪽이 아니었고, 스로잉은 수평이 아닌 수직 무브먼트기에 통증에 별다른 영향을 주지 않았다.

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재밌는 건, 팔로만 툭 때리니 안타가 나오더라는 것이다. 1, 2차전 7타수 무안타에 삼진만 3개를 당했다. 그런데 4차전 네일 상대 귀중한 중전안타를 쳤다. 정말 힘없이 맞은 타구인데, 코스가 절묘해 중견수 쪽으로 빠져나갔다. 네일이 이 안타를 허용하고 '멘붕'이 왔는지 류지혁에게 연속 안타를 허용하고 실점을 하기까지 했다.

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삼성이 한국시리즈행을 확정지은 5차전에서도 2회 올러 상대 톡 건드려 좌전 안타를 뽑아냈다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 2, 3루에서 삼성 김지찬이 2타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 강민호, 이재현. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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몸의 움직임을 크게 가져가지 않고, 일단 맞히는 데 집중하니 정타가 나왔다. 정타가 나오니 타구 코스가 너무나 좋았다. 부상 없이, 힘이 넘쳐날 때도 쉽게 안나오던 안타인데 3~5차전 3경기 연속 안타를 뽑아냈다. 큰 부상이 올까 2S까지 먹고, 마지막 카운트 타격을 하겠다는 의지로 들어선 걸 감안하면 너무나도 좋은 성적이었다. 통산 2303안타의 베테랑 경험은 어디 가지 않았다.

삼성은 3일부터 KT 위즈와 한국시리즈를 치른다. 일단 박진만 감독은 조심스럽다. 강민호의 상태를 끝까지 체크하고 출전 여부를 결정하겠다고 했다. 하지만 큰 경기 강민호라는 포수 없이 KT 강타선을 상대하는 건 상상하기 쉽지 않은 일이다. 정말 타격에서 아무 도움이 되지 못하고, 자동 아웃이 되는 수준이라면 고민을 해봐야 하겠지만 '무심 타법'이 오히려 대반전의 나비효과를 일으킬지도 모른다. 유리한 아웃 카운트에서 주자가 나가면, 번트라도 대겠다는 강민호의 의지다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com