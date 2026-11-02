"내년이 진짜 마지막 기회다" 독기 대신 열정, 신범수가 승부를 걸었다[가고시마 인터뷰]

신범수. 사진=SSG 랜더스

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"저는 이 팀이 너무 좋거든요. 여기서 잘해서 SSG에 더 오래 있는 게 목표입니다."

이렇게 경쟁이 빡빡할 수가 있나. 현재 10개 구단 중 포수 자리가 가장 치열하고 또 빠듯한 팀은 단연 SSG 랜더스다.

올해 주전 포수와 국가대표 포수로 한단계 성장한 조형우와 베테랑 이지영과 김민식 그리고 현재 마무리캠프에서 구슬땀을 흘리고 있는 신범수와 전준호, 여기에 상무에서 군복무 중인 이율예와 김규민까지 있다. 이율예와 김규민이 내년 하반기 전역할 예정이라, 이들이 합류하면 SSG는 흡사 포수 왕국이 될 수 있는 안방 잠재력을 갖추고 있다. 또 이번 가고시마 마무리캠프에서 내야수 전의산이 고교 시절 자신의 주 포지션이었던 포수 마스크를 쓰고, 경기 도중 돌발 상황 출전을 대비한 훈련을 소화하면서 안방 경쟁은 더더욱 치열해졌다.

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그렇기 때문에 신범수는 내년이 자신에게 마지막 기회라는 각오로 이를 악물었다. 현재 일본 가고시마 마무리캠프에서 쉴 틈 없이 이어지는 훈련 일정을 소화하고 있는 그. 1998년생인 신범수는 어느덧 이번 캠프 최고참이라는 사실을 자각하고 스스로도 깜짝 놀랐다. 더이상 이렇게 있을 수는 없다, 야구를 더 잘해야한다고 마음을 먹은 계기도 여기에 있다. 신범수는 "SSG는 어린 선수들이 워낙 많아서, 이제 2군에서 경기를 해도 거의 팀에서 가장 나이가 많은 축에 속한다"며 씁쓸해했다.

2차 드래프트로 SSG로 이적하기 전, KIA 타이거즈 시절에도 포수 유망 자원이었지만 팀을 이적한 후에도 아직 자리를 잡지 못했다. 팀내에서도 성실하고, 열심히 하는 선수로 평가받고 있지만 그걸로는 부족하다는 것을 누구보다 잘 알고 있다. 프로는 결국 결과로 이야기해야 하고, 그 기회는 다른 누구가 아닌 스스로 만들어야 한다는 사실 역시 알고있다.

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신범수는 "올해는 2군에서 시작했고, 잘 안풀렸다. 겨울 내내 정말 열심히 해서 제 나름대로 정립을 했다고 생각했는데, 너무 안나오니까 답답할 정도였다. 근데 제 나이가 이제 더이상 안풀렸다고 구단이 더 기회를 줄 상황은 냉정히 아닌 것 같다. 그래서 더 잘하려고 좀 더 준비를 하려고 한다"고 털어놨다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. SSG 신범수가 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

제 1의 포수가 당장 되지 못하더라도, 1군에서 꾸준히 경쟁력을 가진 포수는 충분히 될 수 있다. 선배 이지영에게도 귀찮을 정도로 많은 질문을 쏟아내고, 코치들에게도 계속해서 조언을 구하면서 결코 느슨해지지않도록 스스로 채찍질을 하는 이유다.

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신범수는 "백업이라는 포지션이더라도 일주일에 1~2경기 나갈때 뭔가를 보여줘야 계속 1군 엔트리에 있을 수 있다. 코치님들도 내게 '확률을 높이자'고 주문하신다. 방망이도, 수비도 나갔을때 안정감이나 좋은 모습을 보여드려야 한다. 어떻게 살아남을지는 많이 경험을 해봤으니까 코치님들과 많이 상의를 하면서 계속 시뮬레이션을 해보고 있다"면서 "임훈 코치님이나 세리자와 유지 코치님도 (백업 포수가)3~4일 경기를 안나가다가 나가면 어려운 부분이 있다고 공감해주신다. 그래서 더더욱 준비를 잘해야 한다. 불펜에서 공을 받고 있던지, 방망이를 좀 더 친다던지 최대한 확률을 높여야 한다. 코치님들께서도 제가 지금 어떤 위치에 있는지 많이 이야기 해주시면서 정말 많이 도와주신다. 많이 감사하다"고 이야기했다.

신범수가 얼마나 열심히 준비하는지 옆에서 봐온 세리자와 코치도 안타까운 마음에 더더욱 잔소리를 한다. 세리자와 코치는 "충분히 1군에서 통할 수 있는 선수다. 하지만 냉정히 봤을때 내년이 '라스트 찬스'가 될 수 있다. 본인도 잘 알고 있을 것이다. 찬스를 살려야 한다. 작년 김광현과 배터리 호흡도 좋았고, 내년에는 다른 포수들과 조금 더 균등한 기회를 줄 생각"이라며 신범수에게 조금 더 출전 기회를 부여하면서, 자신의 역할을 살리도록 하겠다는 희망의 메시지를 남겼다.

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신범수는 "KIA에 있을때도 수비 평가가 좋지 못했었는데, 여기 와서 세리자와 코치님과 하면서 많이 좋아진 것 같다"고 세리자와 코치에게 고마움을 전하면서 "작년부터 너무 잘하려는 마음이 컸다. 이제 나이도 있고, 야구를 언제까지 할지 모르겠지만 이제 내려놓고 후회없이 하고 싶다. 잘하고 싶은 마음이 너무 크니까 오히려 후회가 있는 것 같다. 올해는 정말 열심히 준비했는데도 결과가 안나오니 모든 것이 후회투성이였다. 연습한 만큼의 절반도 안나온 것 같다. 우리팀이 내년에는 무조건 성적이 날거라고 생각한다. 그 성적을 내는데 있어서 제가 조금이라도 도움이 되고싶다. 포스트시즌에 가게 되면, 포스트시즌 엔트리에 포함되는 것이 내 가장 중요한 목표"라고 강조했다.

사진=SSG 랜더스

이번 마무리캠프에서도 수없이 반복 훈련을 하면서 나쁜 부분들을 수정하고, 좋은 부분들을 유지하는데 초점을 맞추고 있다. 주위에서는 "SSG는 경쟁이 너무 치열하니까, 내년에 잘해서 다른 팀이라도 갈 기회를 만들어라"는 조언도 건네지만 신범수는 팀에 대한 특별한 애정을 가지고 있다.

신범수는 "SSG라는 팀이 너무 좋다. 빈말이 아니라 여기 선수들이 다 너무 착하고, 부드러우면서도 위계 질서가 잡혀있다. 처음에는 무서웠던 (한)유섬이형도 정말 많이 챙겨주시고, 타격도 직접 봐주실 정도로 따뜻한 분이라는 것을 알게 됐다. 일부러 귀찮게 이것저것 많이 물었던 (이)지영 선배님도 정말 많은 것들을 알려주시고 많이 챙겨주셨다. SSG는 선배님들이 후배들을 편하게 해주려고 하시고, 우리가 어려워하는 것 같으면 오히려 뒤로 빠져주신다. 저도 중간 역할을 해야하는 나이인데 그러기 위해서 야구를 더 잘해야 한다. 그래야 후배들에게도 도움을 줄 수 있을 것 같다"면서 "작년 이맘때에는 보여줘야 한다는 생각에 초조했다. 하지만 이제는 후회를 남기지 않기 위해 최선을 다하려고 한다. 내년 1년에 승부를 걸어보겠다"며 눈을 빛냈다.

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가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com