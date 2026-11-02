대충격! 노시환 307억 헐값이었나 → "2300만달러 뛰어넘을 수도 있다" 오버페이 욕 먹던 한화, 재평가 들어가나

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 옳았다?

한화 노시환이 메이저리그서 대박 계약을 터뜨릴 수 있다는 관측이 나왔다. 올해 2월 체결한 11년 307억원을 넘을 가능성이 충분하다는 의견이다.

발표 당시 오버페이라는 비판을 받았지만 더 큰 금액을 받게 된다면 한화의 판단이 옳았다는 뜻이다.

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미국 언론 'CBS스포츠'는 2일(한국시각) '노시환은 한화와 맺은 2300만달러 규모의 계약 총액을 뛰어넘는 수익을 올릴 수 있다'고 내다봤다.

노시환을 즉시전력 3루수로 보는 구단이 있다면 2300만달러는 당연하고 3000만달러를 뚫어도 이상하지 않다.

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한화는 2월 23일 KBO리그 역사에 남을 초대형 계약을 발표했다. 노시환과 11년 총액 307억원 비FA 다년계약을 맺었다.

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총액 기준 200억원도 없었던 KBO리그에서 단번에 300억원을 돌파했다. 종전 최고액은 한화가 류현진을 복귀시킬 때 안겼던 8년 170억원이다.

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노시환이 연평균 30억원에 육박하는 엄청난 금액을 받게 되자 오버페이 논란이 뜨거웠다.

하지만 메이저리그에서 2300만달러 이상을 쏜다면 이야기가 달라진다. 김하성이 2021년 메이저리그에 진출했을 때 샌디에이고 파드리스가 제시한 계약이 최대 5년 3900만달러(약 524억원)였다.

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우타거포 내야수는 미국에서도 희귀한 자원이다. 더구나 이번 메이저리그 FA 시장에 마땅한 3루수 매물이 없다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

일본 최고의 3루수 사토 테루아키(한신 타이거즈)도 노시환과 함께 포스팅을 신청했다. 2026년 NPB 3관왕 사토는 이미 미국 주요 매체들이 야수 최대어로 평가했다. 1억달러를 훌쩍 초과하는 거물급 계약이 유력하다.

노시환은 사토와 비교해 '가성비' 3루수로 분명한 수요를 누릴 전망이다.

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CBS스포츠는 '노시환은 2023년부터 162경기 환산 기준 평균 35개 홈런을 쏘아올렸다. 노시환은 3루수로서 안정적인 수비를 보여줬다. 1루수 경험도 갖췄다'며 노시환이 공격 수비를 겸비한 선수라고 높이 평가했다.

메이저리그 트레이드루머스(MTR) 역시 '노시환은 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 1루수로도 뛰었다. 메이저리그 평가자들이 노시환이 3루수로 최소한 준수한 수비력을 보여줄 수 있다고 판단한다면 주전 매물이 부족한 FA 시장에서 그의 가치를 높여줄 것'이라고 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com