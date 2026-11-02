시장 규모 다른 KBO리그와 비교 불가, 32홈런 거포 4년-537억원 NPB 최고 기록, 올해 연봉 1~4위 모두 외국인 선수

니혼햄의 거포 레예스가 소속팀과 4년 장기계약을 했다. 4년-4000만달러예 계약했다는 보도가 나왔다. 일본프로야구 역대 최고 금액이다. 사진캡처=니혼햄 파이터스 SNS

레예스는 지난해 홈런-타점 1위, 올해 타격 1위, 홈런-타점 3위에 올랐다. 사진캡처=니혼햄 파이터스 SNS

사진캡처=니혼햄 파이터스 SNS

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능력을 인정받고 성적을 내면 돈벼락이 떨어진다.

올해 일본프로야구(NPB) 연봉 랭킹 1~4위는 외국인 선수가 차지했다. 요미우리 자이언츠 마무리 투수 라이델 마르티네즈(30)가 12억2000만엔(약 104억원·이하 추정 연봉)을 받아 톱이고, 소프트뱅크 호크스의 좌완 리반 모이넬로(31)와 같은 팀 불펜 투수 로베르토 오수나(31)가 10억엔(약 85억원)으로 공동 2위다. 4위도 소프트뱅크 소속이다. 일본프로야구 5년차 우완 스튜어트 주니어(27)가 7억엔(약 60억원)을 받았다. 전체 5위이자 일본인 1위 곤도 겐스케(33·5억5000만엔·약 47억원)까지 '톱5' 중 올해 재팬시리즈 우승팀 소프트뱅크 선수가 4명이다.

쿠바 태생인 마르티네즈와 모이넬로는 쿠바리그에서 뛰다가 20대 초반 일본으로 건너왔다. NPB 시스템 안에서 잠재력을 깨우고 성장해 최고 선수가 됐다. 마르티네즈는 주니치 드래곤즈에서 육성선수로 시작해 8년을 던지고 2년 요미우리로 옮겼다. 이때 NPB 역대 최고 연봉을 찍었다.

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마르티네즈 이전에 1위였던 오수나는 메이저리그 세이브왕 출신이다. 지바 롯데 마린즈를 거쳐 소프트뱅크로 이적해 잭팟을 터트렸다. 2023년 시즌이 끝나고 메이저리그 복귀를 고민하다가 소프트뱅크에 눌러앉았다. 4년-40억엔에 재계약했다. 일본프로야구에 연봉 10억엔 시대를

요미우리 마무리투수 마르티네즈. 2년 전 주니치에서 요미우리로 이적하면 일본프로야구 최고 연봉 기록을 갈아치웠다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

열었다.

마르티네즈는 요미우리 이적 2년차인 올해 42세이브를 올려 3년 연속 센트럴리그 1위를 했다. 모이넬로는 부상으로 시즌 후반 합류해 7경기를 던졌다. 두 차례 완투를 하면서 6승(1패), 평균자책점 0.76을 기록했다. 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈 2차전에 선발등판해 7이닝 무실점 호투를 했다. 마르티네즈와 모이넬로 두 선수 모두 몸값을 한 셈이다.

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마무리에서 밀려난 오수나는 46경기에서 23홀드(2승2패)를 거뒀다. 그럭저럭 존재감을 보여준 셈이다. 스튜어트 주니어는 몸값을 밑돌았다. 14경기에서 6승(5패)에 그쳤다. 평균자책점 5점대를 기록했다.

재팬드림을 이룬 잭팟 리스트에 또 한 명의 외국인 선수가 등장한다. 니혼햄 파이터스의 슬러거 프란밀 레예스(31)가 4년 최대 4000만달러(약 537억원)에 계약했다는 보도가 나왔다. 연봉 1000만달러, 약 15억8000만엔(약 134억5000만원)이다. 이 금액이 정확하다면 마르티네즈를 넘어 NPB 역대 최고 금액이다. 외국인 선수들이 최고 연봉 기록을 거의 매년 갈아치운다. 레예스는 올해 연봉 4억5000만엔(약 38억원)을

소프트뱅크 좌완 에이스 모이넬로. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

받았다.

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시장 규모가 다른 만큼 한국프로야구와 금액차가 크다. KIA 타이거즈 우완 제임스 네일은 올해 연봉 180만달러(약 24억원)에 계약했다. 이번 시즌 KBO리그 외국인 선수 최고였다. 역대 최고 금액도 200만달러를 살짝 넘는 수준이다. 두산 베어스 소속이던 더스틴 니퍼트가 2017년 210만달러(약 28억원)를 수령했다.

올 시즌 중반부터 레예스의 거취를 두고 관심이 뜨거웠다. 레예스는 니혼햄 입단 첫해인 2024년 25홈런-65타점, 지난해 32홈런-90타점을 기록했다. 올해는 파워에 정교함을 더해 더 강력해졌다. 타율 0.313에 32홈런-82타점을 올렸다.

지난 시즌에 퍼시픽리그 홈런-타점 1위, 올해는 타격 1위, 홈런-타점 3위를 했다. 내년에 지명타자를 도입하는 센트럴리그 팀들이 레예스를 주시하면서 몸값이 올라갔다. 계약 기간이 4년으로 늘어났다.

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도미니카공화국 출신인 레예스는 2018년 샌디에이고 파드리스에서 메이저리그에 데뷔했다. 통산 548경기에서 108홈런을 기록했다. 한 시즌

소프트뱅크 우완 오수나. 2023년 시즌이 끝나고 4년-40억엔에 계약해, 연봉 10억엔 시대를 열었다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

37홈런을 때린 적도 있다. 타율 2할대 초반을 맴돌았으나 파워만큼은 확실했다. 그는 메이저리그에서 주춤하다가 일본에서 새로운 세상을 만났다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com