"노시환 영입전, 발등에 불이 떨어졌다" 이런 관심이라고?…'즉전감' 평가에 구체적 구단까지 나왔다

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회말 노시환이 우측 담장을 향하는 타구를 날린 후 더그아웃으로 들어와 기뻐하고 있다. 노시환의 타구는 비디오 판독 결과 홈런에서 2루타로 정정됐다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] 메이저리그 도전을 선언한 노시환(26·한화 이글스)을 향한 기류가 나쁘지 않다.

메이저리그 소식을 주로 다루는 '알 배트(AL BAT)'는 1일(이하 한국시각) 노시환의 포스팅 신청 소식을 전하며 예상 행선지를 짚었다.

매체의 평가는 호의적이었다. '알 배트'는 '노시환은 한국에서 가장 위협적인 거포 중 한 명'이라며 '메이저리그 스카우트의 관심을 한 몸에 받는 건 우연이 아니다. 2023년 KBO리그 홈런 1위에 올랐고, 장타력과 선구안, 나이에 걸맞지 않은 성숙함까지 있다. 이를 바탕으로 타석에서 꾸준한 모습을 보여줬다. 이는 젊고 검증된 해외 선수에게 투자하려는 메이저리그 흐름과도 잘 들어맞는다'고 했다.

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MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환과 계약 협상이 가능하다. 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료된다. 노시환은 2027년 11월1일까지 포스팅될 수 없다.

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 4회초 무사 강백호가 솔로포를 친 후 노시환과 함께 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

'알 배트' 또한 '메이저리그 사무국이 각 구단에 공식 통보한 시점부터 노시환의 협상 기간은 단 30일이다. 12월1일 직장폐쇄가 발생할 수 있는 시점까지 계약을 체결하지 못한다면 노시환의 꿈은 잠시 멈출 수 있다'고 짚었다.

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메이저리그 구단이 관심을 가질 요소는 많다. 매체는 '노시환은 3루에서 장타력을 더해줄 수 있다. 또 타선의 뎁스를 강화하려는 구단에 잘 어울린다'고 했다.

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구체적인 구단까지 언급됐다. 뉴욕 양키스, 보스턴 레드삭스, LA 다저스, 뉴욕 메츠의 이름이 올랐다. 매체는 '이 팀들은 FA 시장에 3루수 선택지가 많이 없을 때 국제 선수 영입을 자주 찾아보고 있다'고 했다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 노시환이 볼넷 출루하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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노시환은 2025년 144경기에 모두 나왔고, 올 시즌에도 127경기에 출전했다. 아시안게임 출전이 없었다면 더 많은 경기에 뛸 수 있었다. 이 부분 역시 긍정적인 요소다. 매체는 '노시환은 수준 높은 리그에서 경험을 쌓았고, 부상 이력이 없다. 메이저리그 '슈퍼스타'를 영입하지 않아도 즉시 전력감을 원하는 구단의 표적이 될 수 있다. 포스팅 시스템은 고정된 금액이 아닌 계약 규모에 따른 것인 만큼 예산이 적은 팀도 충분히 (노시환 영입전에) 참가할 수 있다'고 했다.

매체는 다시 한 번 촉박한 시간을 강조했다. 매체는 '노시환이 직장폐쇄가 현실화하기 전 빅리그 구단과 합의점을 찾을 것이란 전망이 우세하다. 그러나 친정팀 한화로 유턴할 시나리오 역시 완전히 배제할 수는 없다. 한화와 맺은 11년 장기 계약은 그를 명실상부한 프랜차이즈의 간판스타로 만들었다. 향후 메이저리그 생활을 마치고 한국 무대로 복귀할 경우 오직 한화 유니폼만 입는다는 구단과의 상호 합의가 맺어져 있기 때문'이라며 '에이전트와 메이저리그 구단들의 발등에는 불이 떨어졌다. 시간이 촉박하다. 노시환이라는 특급 재능을 붙잡을 기회는 그리 오래 주어지지 않을 것이다. 이 한국인 거포가 기록적인 잭팟을 터뜨리며 계약서에 도장을 찍든, 반대로 락아웃 여파로 인해 꿈의 무대 진출이 가로막히든, 메이저리그 국제 이적 시장은 큰 파장을 겪게 될 전망'이라고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com